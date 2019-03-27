Росія визнала масові репресії в окупованому Криму - «Народний фронт»



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Масові затримання за етнічною ознакою, переслідування за релігійними переконаннями, військовий призов і конфіскація майна - ці дії мають ознаки воєнних злочинів, - «Народний фронт»

Україна і світ мають відреагувати новими істотними санкціями проти Росії

У фракції «Народний фронт» заявили, що російська окупаційна влада в Криму публічно визнала масові репресії місцевого населення. Про це йдеться на партійному сайті.

«Україна і світ мають відреагувати новими істотними санкціями проти Росії», - наголосили у фракції.

«27 березня, після чергової хвилі масових арештів кримських татар, так званий, «голова Республіки Крим» Аксьонов заявив, що «треба посилити цю роботу… всі, хто не поважає закони Росії, можуть шукати іншого місця для життя». Кремль вустами цього гауляйтера визнав відомий факт: російські загарбники цілеспрямовано витискають з Криму місцеве населення - насамперед кримських татар та етнічних українців. Кримчанам недвозначно погрожують депортацією в традиціях сталінізму», - зазначають у партії і додають, що така політика є явним порушенням Женевської конвенції та інших міжнародних угод, підписаних Росією.

«Так само, як і методи окупантів: масові затримання за етнічною ознакою; переслідування за релігійними переконаннями; військовий призов; конфіскація майна тощо. Всі ці дії мають ознаки воєнних злочинів. Російські окупанти нахабніють, бо не відчувають адекватної міжнародної реакції на свої дії. Міжнародні санкції щодо Російської Федерації є заслабкими», - пишуть у «Народному фронті».

Відтак «Народний фронт» вимагає якнайшвидшого, істотного розширення санкцій України й світу проти агресора.

«Настав час розширювати не лише персональні санкції проти фізичних і юридичних осіб, а й секторальні санкції - проти цілих галузей російської економіки. Потрібні кроки такого ж рівня, як рішення уряду Арсенія Яценюка 2015 року про закриття авіапростору для російських авіакомпаній та відмову від російського газу», - закликають у «Народному фронті» і резюмують, що міжнародний тиск на Росію має постійно зростати - аж доти, доки не будуть звільнені всі заручники Кремля і доки не припиниться окупація Криму й Донбасу.