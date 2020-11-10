Ексгенпрокурор одужав від коронавірусу

Безкоштовні тести – майже неможливі скрізь. Термін надання їх результатів – неприйнятний, - Юрій Луценко

Луценко наголосив, що наразі «скрізь, особливо в селах і райцентрах, повна неможливість потрапити в інфекційну лікарню»

Колишній генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що вчора, 9 листопада, виписався з лікарні. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Боротьбу з ковідом виграно. Дякую лікарям, рідним, друзям. І все ж, цей пост не про оптимізм. Я про повний провал протидії пандемії в Україні», – наголосив Луценко.

Луценко наголосив, що наразі «скрізь, особливо в селах і райцентрах, повна неможливість потрапити в інфекційну лікарню».

«Безкоштовні тести – майже неможливі скрізь. Термін надання їх результатів – неприйнятний. Кисень возять з області в область в доісторичних балонах, якщо вони є. 30% лікарів перехворіло ковідом», – написав ексгенпрокурор.

Нагадаємо, наприкінці вересня ексгенпрокурор Юрій Луценко написав, що у нього закінчився хірургічний етап онкохвороби.

Як повідомлялося, у середині липня цього року дружина Луценка Ірина склала мандат народного депутата через інсульт. Колишній генпрокурор заявив, що його дружині було складно працювати у Верховній Раді нинішнього скликання, оскільки монобільшість не підтримувала її ініціатив.

До слова, в Україні за минулу добу, 9 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10 842 людей. Також відомо, що одужали 5 514 осіб (у попередній день 2 277), а 191 – померло від ускладнень (вчора 115 людей). Загалом від початку пандемії станом на ранок 10 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом – 479 197 осіб; одужало – 214 657 осіб; летальних випадків – 8 756; проведено ПЛР-тестувань – 3 691 258.

До слова, компанії BioNTech та Pfizer, які спільно розробляють вакцину від коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків.