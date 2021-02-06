«Це не одноразова акція: РНБО готує нові санкції проти нардепів

Секретар РНБО не уточнив, хто саме з нардепів може потрапити під санкції

Нові санкції будуть стосуватися як окремих фізичних, так і юридичних осіб, пов'язаних з певними людьми

Найближчим часом Рада нацбезпеки і оборони може ввести нові санкції проти деяких народних депутатів.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі токшоу «Свобода слова Савіка Шустера».

Він підкреслив, що нові санкції будуть стосуватися як окремих фізичних, так і юридичних осіб, пов'язаних з певними людьми.

«Впевнений, що найближчим часом санкції триватимуть проти певної категорії фізичних і юридичних осіб. Більше того, можу сказати, що там буде ряд депутатів, які сьогодні засідають у Верховній Раді. У нас більш ніж достатньо аргументів для того, щоб їх ввести. І якщо хтось думає, що це була одноразова акція, то він глибоко помиляється», – сказав Данілов.

Зазначимо, Служба безпеки України надасть документи щодо заблокованих каналів, які належать нардепу Тарасу Козаку. Це може статися вже найближчим часом. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що кримінальний процес у цій справі може бути тривалим, проте блокування каналів було необхідним ще до кінця розслідування.

Рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором.

Також Центр протидії корупції встановив, що Козак через свій кіпрський офшор повязаний з «ЛНР/ДНР» від 2014 року.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський оцінив можливість скасування санкцій проти каналів 112, NewsOne та Zik через суд. Він заявив, що рішення РНБО є бездоганним.