Після блокування проросійських каналів Україна почала звільнення своїх територій – Аваков

Арсен Аваков: коли ми заборонили проросійські канали, ми почали звільнення наших територій, в тому числі й Криму

За словами Авакова, почалося звільнення не тільки Донбасу, але й Криму

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав введення санкцій проти каналів «112 України», NewsOne та Zik початком звільнення територій України.

Про це він сказав в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

За словами Авакова, почалося звільнення не тільки Донбасу, але й Криму.

«Коли ми заборонили проросійські канали, ми почали звільнення наших територій, в тому числі й Криму», – сказав він.

Міністр зазначив, що саме Росія почала війну з Україною, захопивши українські території.

Нагадаємо, головна редакторка кремлівського пропагандистського ресурсу RT Маргарита Симоньян пропонує роботу співробітникам заблокованих телеканалів NewsOne, ZIK і «112 Україна».

Голова Служби безпеки України Іван Баканов назвав рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти телеканалів 112, NewsOne та Zik послідовним кроком української влади в боротьбі з російською гібридною агресією.

Також секретар РНБО допустив продовження закриття антиукраїнських каналів.

До слова, у середу Зеленський зустрівся з керівниками телеканалів, щоб заспокоїти їх через санкції РНБО. Також президент пояснив послам G7 та ЄС, чому запровадив санкції проти телеканалів Медведчука.

Зазначимо, МВС готується до можливих силових провокацій через санкції РНБО.