«Це один із найбільших скарбів у світі»: Трамп відреагував на пожежу в Парижі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Трамп зауважив, що трагедія у Парижі виходить за масштаби Франції Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп висловив «жаль та підтримку» Франції, де внаслідок пожежі постраждав Собор Паризької Богоматері

Президент США Дональд Трамп назвав масштабну пожежу, яка сталася у Соборі Паризької Богоматері, справжньою катастрофою, яка виходить за межі Франції, оскільки йдеться про один із найбільш цінних скарбів у світі.

Про це він заявив у понеділок у Вашингтоні, під час виступу на засіданні з питань економіки та податкових реформ.

«Це один із найбільших скарбів у світі і найвеличніших витворів мистецтва», - підкреслив Трамп.

Він зауважив, що ця трагедія виходить за масштаби Франції.

«Це те, на чому ми виросли, це частина нашої культури, частина нашого життя», - сказав президент США.

«Ми всі хочемо висловити наш жаль та підтримку, Бог благословить Париж і Францію», - заявив Трамп.

Глава Білого дому також підкреслив, що у зв'язку з трагедією люди проходять через важкі випробування. «Це надзвичайно сумна річ. Погляньте, це одна зі справжніх катастроф», - сказав президент США.

Нагадаємо, у понеділок ввечері у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері. В результаті пожежі щонайменше один рятувальник отримав серйозні поранення.

Внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі.

Як відомо, основну конструкцію Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати.

Президент Франції Еммануель Макрон скасував звернення до нації та відправився на місце пожежі біля Собору Паризької Богоматері. Він пообіцяв відновити собор.

Джерело: Укрінформ