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    Думки вголос

    Путін превентивно анексував Крим, щоб захистити його від самого себе

    Путін превентивно анексував Крим, щоб захистити його від самого себе

    Ось це так багатоходівочка!

    Мовою оригіналу

    Путин заявил, что принял решение аннексировать Крым, «чтобы там не повторился Донбасс», который вообще-то случился уже после Крыма.

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    Путін превентивно анексував Крим, щоб захистити його від самого себе
    Путін превентивно анексував Крим, щоб захистити його від самого себе

    Вот это многоходовочка! Героический «спаситель русскоязычного населения» уже в марте наперед знал, что начнет на Донбассе войну. И чтобы защитить Крым от самого себя – превентивно его аннексировал.

    Особенно этот хитрый план должен понравиться сторонникам ЛДНР, которые в замысловатых логических конструкциях Путина всегда играют роль то пугала, то сакральной жертвы.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Крим Росія Донбас війна Путін
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