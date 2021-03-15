Путін превентивно анексував Крим, щоб захистити його від самого себе

Ось це так багатоходівочка!

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Путин заявил, что принял решение аннексировать Крым, «чтобы там не повторился Донбасс», который вообще-то случился уже после Крыма.

Вот это многоходовочка! Героический «спаситель русскоязычного населения» уже в марте наперед знал, что начнет на Донбассе войну. И чтобы защитить Крым от самого себя – превентивно его аннексировал.

Особенно этот хитрый план должен понравиться сторонникам ЛДНР, которые в замысловатых логических конструкциях Путина всегда играют роль то пугала, то сакральной жертвы.

Джерело: блог Дениса Казанського

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