Путін превентивно анексував Крим, щоб захистити його від самого себе
Ось це так багатоходівочка!
Мовою оригіналу
Путин заявил, что принял решение аннексировать Крым, «чтобы там не повторился Донбасс», который вообще-то случился уже после Крыма.
Вот это многоходовочка! Героический «спаситель русскоязычного населения» уже в марте наперед знал, что начнет на Донбассе войну. И чтобы защитить Крым от самого себя – превентивно его аннексировал.
Особенно этот хитрый план должен понравиться сторонникам ЛДНР, которые в замысловатых логических конструкциях Путина всегда играют роль то пугала, то сакральной жертвы.
Джерело: блог Дениса Казанського