«Їдемо додому»: Порошенко перед відльотом опублікував відео

«В Польщі відчули неймовірну гостинність господарів»

П’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко в аеропорту Варшави перед відльотом подякував польським партнерам за гостинність та підтримку України. Відео Порошенко опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«Я дуже вдячний тим, хто мене підтримав, всім, хто підтримав Україну. Ми в Польщі відчули неймовірну гостинність господарів. Я вважаю, що це наші надійні друзі і партнери. Але ми скучили за домом. Ми скучили за людьми і точно знаємо, що це буде радість зустрічі. І в тих, хто хоче нам зруйнувати цю радість, нічого не вийде. Ми знаємо це, ми впевнені в цьому – і ми їдемо додому», – сказав Порошенко журналістам в аеропорту Варшави.

Нагадаємо, уранці 17 січня Порошенко прилітає рейсовим літаком із Варшави до київського аеропорту Жуляни. Рейс W6 1567 авіакомпанії WizzAir має вилетіти з варшавського аеропорту імені Шопена о 6:40 за місцевим часом (це 7:40 за Києвом) і приземлитися в столиці України о 9:10.

За словами Порошенка, він не виключає, що влада України, знаючи, що його зустрічатимуть у Жулянах його прихильники, розпорядиться посадити літак в іншому аеропорту.

Раніше Порошенко вирішив поспілкуватися зі ЗМІ у Варшаві напередодні свого повернення в Україну 17 січня.

Повне відео пресконференції можна подивитися тут.

Як відомо, Печерський районний суд Києва призначив засідання з обрання запобіжного заходу народному депутату України, п'ятому президенту Петру Порошенку на 17 січня на 11:00.

ДБР також оприлюднило скрін листа від Печерського райсуду Києва, у якому зазначається, що це клопотання розглядатиме слідчий суддя Олексій Соколов.

Відомо, що обрання запобіжного заходу Петру Порошенку буде розглядатися у відкритому судовому процесі. Зазначимо, Європарламент застосує санкції проти осіб, які переслідують Порошенка.

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