Центробанк РФ кидає всі ресурси на порятунок рубля



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Збільшення ліквідності може посилити курс рубля, - вважають у Росії

Центральний банк РФ припинив закупівлю валюти для Міністерства фінансів країни. Російське видання «Коммерсантъ» повідомляє про те, що фактично дану практику Центробанк почав іще минулого четверга, якщо орієнтуватися на останні повідомлення даного відомства.

Припинення купівлі валюти має зменшити попит на неї і тим самим стабілізувати обмінний курс, вважають російські експерти. Так вже минулої середи валюти було закуплено лише на 8,4 млрд рублів, що в 2 рази менше чим планувалося до цього. Подібною практикою Центральний банк РФ займався і в квітні 2018 року на фоні нестабільності із обмінним курсом. Рішення Центробанку припинити купляти валюту може за оцінкою аналітиків підштовхнути інших учасників торгів почати фіксувати прибуток.

«Окрім того підтримку рублю в короткостровій перспективі має надати податковий період – завершення до 24 серпня 2018 року сплати ПДВ, акцизів і податку на видобуток природних копалин. Збільшення кількості ліквідності разом із збільшенням доходності облігацій федерального займу і рубльових корпоративних облігацій зможе знову зробити привабливим проведення операцій carry trade щодо гри на різниці базової ставки центробанку і відсотків по цінним паперам», - вважають російські експерти.

Втім, в РФ згодні, що санкції США «можуть нівелювати ефект цих двох тенденцій». В такому випадку вигідними будуть інвестиції в валюту, що створюватиме додатковий тиск на курс рубля.

Як відомо, російський рубль останніми днями впав до дворічних мінімумів.

Вашингтон раніше повідомив, що до кінця серпня введе нові санкції щодо Росії, переконавшись у тому, що Москва застосувала нервово-паралітичну речовину для отруєння колишнього російського подвійного агента і його дочки у Великобританії. США вимагають від Росії гарантій незастосування хімічної зброї.

Санкції зачеплять продукцію, яка важлива для сфери національної безпеки, сказав високопоставлений представник Держдепу журналістам на прес-конференції, пославшись на закон про знищення хімічної і біологічної зброї від 1991 року, надалі можливе розширення обмежень.

Газета «Комерсант» опублікувала повний текст нових пропозицій американських законодавців про заборонні заходи проти РФ, аж до блокування російським банкам доларових розрахунків і заборони для резидентів США операцій з новим російським держборгом.

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