Часу обмаль: Зеленський доручив протягом дня розгорнути додатковий захист від ворожих ракет

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Часу обмаль: Зеленський доручив протягом дня розгорнути додатковий захист від ворожих ракет
16 лютого Зеленський провів селектор по ситуації в областях нашої країни
фото: Офіс президента України

Зеленський доручив протягом дня розгорнути додатковий захист від ворожих ракет

Президент Володимир Зеленський доручив керівництву Повітряних сил, Міноборони та Укренерго готувати додаткові заходи захисту з огляду на інформацію розвідки про підготовку Росією нового масованого удару. Про це інформує «Главком» з посиланням на повідомлення глави держави в соцмережах.

 Повідомляється, що Володимир Зеленський провів селектор по ситуації в областях нашої країни. Він доручив керівництву Повітряних сил, міноборони та «Укренерго» готувати додаткові заходи захисту з огляду на інформацію розвідки про підготовку Росією нового масованого удару.

«Доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ Анатолію Кривоножку, міністру оборони України Михайлу Федорову та керівнику Укренерго Віталію Зайченку протягом дня підготувати необхідні додаткові заходи захисту, враховуючи інформацію від розвідки про підготовку Росією масованого удару», – повідомив глава держави. 

Також президент заслухав звіт по наслідках нічного удару. ППО відпрацювала, зазначив глава держави.

"Кожна російська ракета – це відповідь агресора на заклики закінчити війну, і саме тому ми наполягаємо: тільки з достатнім тиском на Росію та чіткими гарантіями безпеки Україні реально закінчити цю війну", – наголосив Зеленський.

Також президент заявляє, що окремо обговорили ситуацію в Харкові та області, у Запоріжжі, Полтаві та області, на Сумщині, у Кропивницькому та області, у Києві та області, у Тернополі.

«Доручив уряду розширити постачання для Харкова за програмою пакунків тепла, і загалом по програмі вийдемо на рівень близько 90 тис. пакунків», – додав президент Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський доручив уряду розширити постачання для Харкова за програмою пакунків тепла. Президент України Володимир Зеленський провів розширене засідання селектора щодо ситуації в регіонах після нічних ударів РФ по енергетиці.

Головними темами стали захист неба, підготовка до масованих атак та розширення гуманітарної допомоги для Харкова, який наразі перебуває під постійним тиском ворога. За підсумками наради уряд отримав доручення збільшити кількість «пакунків тепла» для харків'ян до 90 тис. одиниць. 

Теги: Володимир Зеленський системи ППО ворог війна напад

