Переговори в Абу-Дабі. Президент України пояснив, як змінилася поведінка посланців Путіна

«Але віри їм – нуль. У нас немає жодних ілюзій». Зеленський про російських переговорників

Президент України Володимир Зеленський констатував суттєву зміну риторики російської делегації під час другого раунду переговорів в Абу-Дабі. За словами глави держави, представники Кремля нарешті відмовилися від «пустопорожніх екскурсів в історію» та перейшли до обговорення прикладних питань, хоча рівень довіри до них залишається нульовим. Про це розповів Володимир Зеленський на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

Зеленський зауважив, що російська переговорна група змінила стиль спілкування. Якщо раніше зустрічі затягувалися через спроби росіян нав’язати власне бачення історії, то тепер діалог став більш прагматичним.

«Є зміни в їх риториці. Але віри їм – нуль. Я думаю, що в них до нас приблизно ті самі почуття, що й були, тому що вони Україну ненавидять, ось і все. Вони ж прийшли до нас з війною. І це не спровокована Україною війна. Вони прийшли сюди і почали вбивати українців. Це ненависть. Ви ж памʼятаєте скільки було знущань, катувань, вбивств – просто від початку війни. Тому у нас немає жодних ілюзій. Хочу пояснити, що це означає. Російська делегація вже без цих пустопорожніх «історичних альманахів» та екскурсів, вона тепер про інше і більш конкретно – що робимо, а що не робимо; на що готові, на що не готові, як будемо моніторити припинення вогню та інші такі конкретні речі», – зазначив президент.

Головною несподіванкою зустрічі в ОАЕ став «фідбек» росіян щодо ідеї вільної економічної зони (ВЕЗ). Раніше Москва категорично ігнорувала будь-які пропозиції, що передбачали спільні економічні правила для окупованих територій.

«Вони приїхали з фідбеком. Я думаю, тому вони і проговорювали вільну економічну зону, про яку вони не говорили раніше. Можливо, складні питання ми повинні розглядати на тристоронній зустрічі. Судячи з того, що мені сказала команда – вони про цю тему говорили, як це може бути. Значить «рускі», в принципі, готові це обговорювати. Раніше про вільну економічну зону «рускі» теж не говорили. Тому що були не готові. Зараз вони спрацювали на прийом інформації про вільну економічну зону», – розповів Зеленський.

Військові фахівці в Абу-Дабі зосередилися на технічному забезпеченні «тиші». Основний акцент робиться на тому, що гарантом припинення вогню мають виступити США.

«Військові обговорювали технічний моніторинг того, як може бути припинений вогонь. Військові приймають ідею, що американці повинні моніторити, якщо американці на це підуть. Американці знають нашу позицію: ми хочемо, щоб були іноземці, включно з американцями для того, щоб тиша та моніторинг були реальними. Американці не готові говорити про інших іноземців, бо вони готові говорити про себе, і розуміють, що вони готові будуть підтримувати це.

Про присутність на землі мені складно сказати, тому що переговорники не мають повноважень сьогодні сказати, що ті чи інші війська будуть присутні. Але це не говорить про те, що не будуть. Американська сторона говорить, що вони можуть гарантувати забезпечення моніторингу. Говорять, як технічно забезпечувати такий моніторинг, тобто вони в процесі визначення деталей», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про нові часові межі, які американські партнери окреслили для завершення активної фази війни. За словами глави держави, США зацікавлені у фіналізації мирного процесу до початку літа 2026 року.