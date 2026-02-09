Президент підписав закон про соціальні гарантії для іноземців у ЗСУ

Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування

Документ врегульовує правовий статус іноземців та людей без громадянства, які воюють за Україну

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4730-IX. Він врегульовує правовий статус та медичне забезпечення іноземців й осіб без громадянства у лавах Збройних сил України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Верховну Раду.

Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування. Документ передбачає, що перебування іноземців або осіб без громадянства, які приєдналися до сил оборони, вважатиметься легальним на території України – вони отримуватимуть посвідку на тимчасове проживання на термін дії військового контракту з додатковим шестимісячним періодом після його завершення чи розірвання. Окрім того, їхнє перебування буде законним, якщо термін дії паспортного документа закінчився або підлягає обміну.

Підставою для видачі посвідки на тимчасове проживання для таких осіб є:

заява іноземця або особи без громадянства;

військово-обліковий документ (службове посвідчення);

контракт про проходження військової служби у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту, Національній гвардії України та зобов'язання військової частини, з якою укладено контракт, повідомити органи міграції про його розірвання чи припинення.

«Іноземцям та особам без громадянства, які проходять військову службу, потрібно буде протягом шести місяців з дня набрання чинності законом звернутися за оформленням посвідки на тимчасове проживання. До спливу зазначеного строку тимчасове проживання на території України для таких осіб підтверджуватиме військово-обліковим документом (службовим посвідченням) військовослужбовця», – йдеться в заяві.

Окрім того, відтепер норми закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» у частині, яка стосується медичного забезпечення, застосовуватиметься також до іноземців та осіб без громадянства. Кабінет міністрів впродовж трьох місяців повинен визначити особливості надання медичної допомоги та медичних послуг іноземцям та особам без громадянства, які проходять військову службу у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту, Національній гвардії України.

Також документування іноземців та осіб без громадянства, які уклали контракт про проходження військової служби в Україні, посвідкою на тимчасове проживання надасть їм можливість безперешкодно отримувати банківські, нотаріальні, медичні та інші соціальні послуги.

Нагадаємо, іноземні добровольці, які планують підписати контракт зі ЗСУ, матимуть ширші можливості для проходження служби.

До слова, Кабмін 5 лютого вніс зміни до постанови про «Деякі питання реалізації актів законодавства у сфері міграції в умовах воєнного стану». Іноземці та особи без громадянства, крім громадян Російської Федерації, які мають посвідку на тимчасове проживання, строк звернення за обміном якої настав після 24 лютого 2022 року, повинні протягом 90 днів з дня набрання чинності цією постановою звернутися за обміном такої посвідки на тимчасове проживання.