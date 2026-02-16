Вступ України до ЄС. Глава дипломатії відповіла на вимогу Зеленського про конкретну дату

За словами Каллас, процес вступу України до ЄС потребує подальших реформ і узгоджень між країнами-членами

Країни ЄС поки не можуть визначити точну дату вступу України до блоку

Країни Європейського Союзу наразі не готові визначити конкретну дату членства України. Про це заявила глава дипломатії ЄСКая Каллас під час Мюнхенської конференції з безпеки, передає Reuters. Про це повідомляє «Главком».

«У мене таке відчуття, що держави-члени не готові назвати конкретну дату. Попереду ще багато роботи», – сказала вона.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна планує завершити всі технічні етапи підготовки до членства в Євросоюзі до 2027 року.

Під час спілкування з журналістами він підкреслив, що для Києва критично важливо отримати чітко визначену дату вступу, оскільки це є не лише політичним кроком, а й вагомою частиною гарантій безпеки для держави.

До слова, премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував намір України вступити в ЄС у 2027 році. Він заявив, що український президент Володимир Зеленський хоче потрапити до Євросоюзу «сидячи на коні задом наперед».

За повідомленням Bloomberg, Європейський Союз готує низку варіантів включення України до блоку у межах підписання угоди про завершення війни.