У ЗСУ створено командування безпілотних систем протиповітряної оборони

Сирський повідомив, що відрядив до командного складу Повітряних сил професійних офіцерів з бойовим досвідом

Генерал наголосив, що «мала ППО» – один із найдинамічніших і найтехнологічніших напрямів сучасної війни

У Збройних силах створено командування безпілотних систем протиповітряної оборони, яке протидіятиме російським ударним дронам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Генерал розповів, що він наказав відрядити до командного складу Повітряних сил високопрофесійних офіцерів із бойовим досвідом, які надали практичні пропозиції щодо розвитку «малої ППО». За цими результатами було ухвалено необхідні управлінські рішення.

«Мала ППО» – один із найдинамічніших і найтехнологічніших напрямів сучасної війни. Відповідно, й рішення тут мають бути швидкими, чіткими та нешаблонними», – каже він.

Головком зазначив, що у цьому напрямку триває підготовка додаткових екіпажів. Наразі сотні екіпажів безпілотних авіаційних комплексів передано під оперативний контроль угруповання Повітряних сил, вони виконують завдання в І–ІІІ ешелонах перехоплення російських «шахедів». Паралельно посилюється антидроновий захист ключових адміністративних центрів у прифронтових регіонах.

«Триває й додаткове залучення армійської авіації. Загалом за весь час гелікоптерами армійської авіації вже знищено 5830 засобів повітряного нападу противника», – сказав генерал.

Водночас Сирський наголосив, що за цим напрямом не все залежить лише від професіоналізму та самовідданості українських військовослужбовців. За його словами, визначальними залишаються темпи роботи виробників України та Європи, а також постачання радіолокаційних станцій, безпілотних авіаційних комплексів і дронів-перехоплювачів від західних партнерів.

Генерал також повідомив, що армія РФ постійно вдосконалює свої засоби ураження, зокрема оснащує ударні дрони терміналами супутникового зв’язку Starlink, використовує складні метеоумови та інші тактичні рішення.

Нагадаємо, у грудні 2025 року Агенція оборонних закупівель передавала до війська в середньому майже 950 дронів-перехоплювачів на добу.

До слова, Швеція та Данія передадуть Україні системи протиповітряної оборони. Країни профінансують закупівлю озброєння на понад €246 млн.