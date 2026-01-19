Президент: Росія очікує моменту, аби завдати масованого удару

Глава держави повідомив, що окупанти підготувалися до нового масованого обстрілу України

Зеленський: «Цими днями треба бути й надалі дуже уважними»

Російська Федерація готується здійснити новий масований обстріл України. Окупанти чекають слушного моменту, аби знову вдарити по нашій країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Очільник України розповів про плани росіян. Глава держави закликав українців не ігнорувати повітряні тривоги.

Зеленський: Буде новий підхід до застосування ППО Повітряними силами – те, що стосується мобільних вогневих груп, дронів-перехоплювачів, інших засобів «малої» протиповітряної оборони. Ця система буде трансформована. Я погодив призначення нового заступника командувача Повітряних…

«Цими днями треба бути й надалі дуже уважними – Росія підготувалася до удару, удару масованого, і очікує момент, щоб завдати цього удару. Будь ласка, звертайте увагу на всі повітряні тривоги, і в кожній області повинна бути готовність максимально оперативно відреагувати та підтримати людей», – зазначи він.

Нагадаємо, російські терористи завдали ударів по Харкову. Унаслідок ворожих обстрілів загинула людина, ще 11 отримали поранення та зазнали гострої стресової реакції.

До слова, міністр енергетики Денис Шмигаль поінформував генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі про підготовку росіянами чергової масованої атаки на енергетичну інфраструктуру.

До слова, минулої ночі окупанти пошкодили п'ять важливих енергооб'єктів у Чернігівській області. Знеструмлені десятки тисяч споживачів