З миру по нитці. Тимошенко повідомила, як збирає гроші на заставу

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко

Сплатити повний розмір застави у 33,2 млн грн підозрювана народний депутат повинна до кінця дня
До збору понад 33 млн грн задіяна вся партійна організація «Батьківщина»

Народний депутат і лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко підтвердила медіа, що не планує вносити особисті кошти на заставу, яку їй визначив Вищий антикорупційний суд. Як повідомляє «Главком», про це сьогодні політикиня заявила в антикорупційному суді.

«Чесно скажу: у мене немає таких особистих фінансів. Тому я не можу внести свої кошти. Проте знаю, що вся моя команда, депутати, члени партії, всі регіональні структури працюють над тим, щоб не дати їм (антикорупційним органам – «Главком») мене арештувати», – зазначила Тимошенко.

Як повідомляли ЗМІ, станом на 20 січня із загальної суми застави 33,2 млн грн, за Юлію Тимошенко було внесено 13,5 млн грн. Сплатити повний розмір застави підозрювана народний депутат повинна до кінця дня.

Крім того, сьогодні антикорупційний суд розглядає клопотання НАБУ щодо арешту коштів на зарплатному рахунку Тимошенко. Ідеться про 1,9 млн грн.

Як відомо, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід лідерці фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Їй призначено заставу у розмірі 33,28 млн грн. Попри те, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура наполягала на сумі у 50 млн грн, суддя зупинився на меншій цифрі. Сама Юлія Тимошенко називає справу «політичним замовленням».

Як повідомляв «Главком», ввечері 13 січня НАБУ та прокурори САП повідомили, що задокументували протиправну діяльність керівника однієї з депутатських фракцій парламенту. Посадовець, прізвище якого правоохоронцями не називається, начебто пропонував грошову винагороду народним обранцям з інших політичних сил в обмін на їхні голоси. Йшлося про лобіювання або блокування конкретних законодавчих ініціатив під час голосувань.

Наступного дня, 14 січня стало відомо, що обшуки антикорупційних органів відбулися у партійному офісі «Батьківщини». Зокрема, на слідчих діях була присутня лідерка партії Юлія Тимошенко. Згодом їй було оголошено підозру.

За версією НАБУ, очільниця «Батьківщини» начебто ініціювала перемовини з окремими нардепами щодо «преміювання» за «потрібне» голосування. Ішлося не про разові домовленості, а про регулярну співпрацю, яка передбачала виплати наперед та була розрахована на тривалий період. Народним депутатам, які мали пристати на умови, мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках щодо утримання або неучасті в голосуванні.

На плівках НАБУ є більше конкретики. Зокрема, людина, з голосом, схожим на голос  Тимошенко, пошепки пропонує нардепу (не з фракції «Батьківщина») винагороду. Дослівно це звучало так: «Мы платим десять (імовірно, ідеться про $10 тис. на місяць – «Главком») за две сессии, платим передоплатой за две сессии». І пояснює, як потрібно відробити гроші: через застосунок Signal обранець отримуватиме перелік законопроєктів, які необхідно обов’язково підтримати, а які – «завалити».

Окремо розтлумачено правила голосування за кадрові призначення, які вносить президент або монокоаліція «Слуга народу». Отже, всі звільнення мали б голосуватися «за». А от призначення нових кадрів, як стверджує голос, подібний до голосу Тимошенко, потрібно ігнорувати.

«Мы хотим грохнуть это «большинство» (очевидно, на увазі мається монобільшість у вигляді фракції «Слуга народу» – «Главком») и поэтому мы не должны давать им никаких люфтов», – таку ціль начебто озвучила підозрювана, слова якої слідство подає у відео.

Теги: Юлія Тимошенко НАБУ корупція в Україні війна Вищий антикорупційний суд

