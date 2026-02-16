Санкції проти РФ. Зеленський розкритикував Європу

Президент: Європейці зробили багато. Але вони ще не запровадили санкції проти російської атомної енергетики

Президент України Володимир Зеленський закликав Європу запровадити санкції проти російської атомної енергетики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Повні санкції – значить повні. Президент Трамп пішов на рішучі кроки, запровадивши санкції проти «Лукойла» й «Роснєфті». Ми йому вдячні. Він може накласти санкції на всю їхню енергетику, зокрема на атомну енергетику. І це буде серйозним сигналом для європейців», – наголосив президент.

Зокрема, Зеленський додав: «Європейці зробили багато. Але вони ще не запровадили санкції проти російської атомної енергетики, «Росатома», осіб та їхніх родичів, їхніх дітей, які живуть за ці гроші у Європі, у Сполучених Штатах, які оплачують із цих прибутків навчання у європейських університетах, які володіють нерухомістю у Сполучених Штатах. Великою кількістю нерухомості. Вони фінансово підтримують дітей і родичів по всьому світу».



«Звалюйте в Росію. Їдьте додому. Ви не поважаєте нікого у США. Ви не поважаєте правила. Ви не поважаєте демократію. Ви не поважаєте Україну чи Європу. Їдьте додому», – звернувся Зеленський до росіян.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський різко висловився щодо росіян, які мають зв’язки з Москвою, але живуть на Заході. Він наголосив, що санкційний тиск проти такого кола осіб залишається недостатнім.

До слова, Зеленський заявив про підготовку нового українського санкційного пакета проти російських осіб, які працюють на війну та використовують спорт у її інтересах.