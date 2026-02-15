Зеленський попередив про нові удари росіян

Зеленський дав зрозуміти, що Україна готується до відновлення після можливих нових атак на енергосистему

Загроза ракетного терору залишається високою

Росія готує нові удари по Україні, тому захист неба від балістичних ракет є пріоритетом номер один для держави. Україна вже очікує на нові пакети допомоги, що міститимуть критично важливе обладнання для енергетики та оборони. Як інформує «Главком», про це президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні.

«Попереду знов кілька холодних днів, всі вже бачили, як росіяни цим користуються. Будь ласка, бережіть себе – реагуйте на повітряну тривогу. Ми у комунікації з усіма партнерами й переконуємо, що кожна така загроза, кожен такий ризик тільки погіршують загальні можливості закінчити цю війну», – сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що загроза ракетного терору залишається високою, тому основні зусилля в Мюнхені були спрямовані на отримання специфічних засобів ППО.

«Головне – ракети для ППО, для захисту від балістики. Це питання номер один протягом усієї цієї зими. Ми говорили про це фактично з кожним лідером, які нам можуть дійсно допомогти», – підкреслив Зеленський.

Зокрема, він відзначив важливість перемовин із держсекретарем США Марко Рубіо, висловивши очікування на швидку реалізацію домовленостей, адже ППО – це «щоденна потреба».

Зеленський також дав зрозуміти, що Україна готується до відновлення після можливих нових атак на енергосистему.

«Наступного тижня ми очікуємо зустрічі та роботу заради нових енергетичних пакетів. Це стосується і відновлення після ударів, необхідного обладнання», – резюмував глава держави.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що очільник Кремля намагається зруйнувати єдність Євросоюзу зсередини. За словами глави держави, Путін використовує окремих політичних представників для «внутрішніх підривів» Європи, щоб повернути доступ до заморожених активів та позбутися санкцій.

Крім того, Зеленський стверджує, що ідея проведення виборів під час війни майже не має підтримки в українському суспільстві. За його словами, 90% українців проти проведення виборів зараз.