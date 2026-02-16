Зеленський доручив уряду розширити постачання для Харкова за програмою пакунків тепла

Зеленський провів енергетичний селектор

Президент України Володимир Зеленський провів розширене засідання селектора щодо ситуації в регіонах після нічних ударів РФ по енергетиці. Головними темами стали захист неба, підготовка до масованих атак та розширення гуманітарної допомоги для Харкова, який наразі перебуває під постійним тиском ворога. За підсумками наради уряд отримав доручення збільшити кількість «пакунків тепла» для харків'ян до 90 тис. одиниць. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Нічна атака окупантів була спрямована проти об'єктів енергетичної інфраструктури. Президент підкреслив, що успішна робота ППО дозволила мінімізувати наслідки, проте дії РФ перед зустріччю в Женеві демонструють реальне ставлення Кремля до дипломатії.

«Навіть напередодні зустрічей трьох сторін у Женеві російська армія не має інших наказів, крім продовження ударів по Україні. Це красномовно – як Росія ставиться до дипломатичних зусиль партнерів. Кожна російська ракета – це відповідь агресора на заклики закінчити війну, і саме тому ми наполягаємо: тільки з достатнім тиском на Росію та чіткими гарантіями безпеки Україні реально закінчити цю війну. Дякую всім, хто підтримує нас у цьому», – наголосив глава держави.

Ситуація в Харкові та області залишається однією з найскладніших.

«Окремо обговорили ситуацію в Харкові та області, у Запоріжжі, Полтаві та області, на Сумщині, у Кропивницькому та області, у Києві та області, у Тернополі. Доручив уряду розширити постачання для Харкова за програмою пакунків тепла, і загалом по програмі вийдемо на рівень близько 90 тис. пакунків. Була окрема доповідь міністра енергетики України Дениса Шмигаля про підготовку зустрічей у форматі енергетичного «Рамштайну» на тижні у Франції – будуть представлені держави Групи семи, партнери з Північної Європи та Балтії, також будуть міністри зі США, Канади та з ЄС. Визначили конкретні речі, які нам потрібні, і саме на таких пакетах підтримки енергетики міністр зосередиться», – зазначив Зеленський.

За словами Володимира Зеленського, на полях конференції в Мюнхені відбулися домовленості, які потрібно реалізувати найближчими днями.

«Працюємо й для прискорення постачання ракет для ППО – це незмінний пріоритет. Завдання всіх відповідних інституцій нашої держави – прискорювати партнерів із ППО», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, команда українських переговірників вирушила на переговори у Швейцарію. Відповідним дописом поділився керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Глава Офісу президента показав фото біля потяга зі своїм першим заступником Сергієм Кислицею та заступником начальника ГУР Міноборони Вадимом Скібіцьким.