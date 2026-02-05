Україна повернула з полону 157 людей

Глава Офісу президента повідомив, що 139 звільнених українців перебували в російській неволі з 2022 року

Україна та Росія вперше за тривалий час провели обмін полоненими

З російського полону вдалося повернути 157 українців. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, а також цивільні. Більшість були в полоні ще з 2022 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

«Сьогоднішній обмін відбувся після довгої паузи, і дуже важливо, що його вдалося реалізувати. Дякую всім, хто працює заради обмінів, і всім, хто на фронті поповнює обмінний фонд для України. Без рішучості наших воїнів такі обміни були б неможливими, тому кожен результат наших підрозділів – це те, що підтримує і можливість повертати українців додому з Росії», – каже він.

Україна повернула з російської неволі 157 військових та цивільних фото: Володимир Зеленський

Глава держави наголосив, що триває робота зі звільнення всіх українців з російської неволі. «Маємо повернути та обов’язково повернемо всіх. Щодо кожного прізвища ми працюємо. Щоб кожна сім’я дочекалася своїх», – додав український лідер.

Як повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов, 139 зі звільнених перебували в неволі ще з 2022 року. Серед тих, хто повертається додому, – 19 незаконно засуджених захисників, 15 із них – до довічного ув’язнення.

«А також – оборонці Маріуполя. Ці люди пройшли через надзвичайно важкі випробування, але вистояли. Вже сьогодні вони зможуть почути голоси рідних, обійняти близьких. Попереду – відновлення та реабілітація», – зазначив Буданов.

Нагадаємо, Україна, США та Росія домовилися про обмін 314 полоненими. Це перший такий обмін за останні п’ять місяців.

До слова, українська сторона провела переговори з представниками Сполучених Штатів та Російської Федерації. Після тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі переговорний процес продовжився у форматі роботи в групах.