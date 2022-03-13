Чекаємо вас на відстані пострілу – прикордонники звернулися до окупантів (відео)

Представники ДПСУ записали відеозвернення до російських фашистів

У Державній прикордонній службі України (ДПСУ) заявили загарбникам, що чекають їх на відстані пострілу, і що з боку українських прикордонників цей постріл буде влучним. Про це поінформувала у Facebook пресслужба ДПСУ.

У ДПСУ, зокрема, нагадали, що загарбники вдарили ракетами по Міжнародному центру миротворчості та безпеки на Львівщині.

«Орки, ви вбили людей! Ви зламали стіни, але ви не зможете зламати професійність і злагодженість, яку на Яворівському полігоні отримували прикордонники з побратимами зі Збройних сил, Генерального штабу ЗСУ і Національної гвардії України», – зазначається у повідомленні.

У ДПСУ уточнили, що загарбники можуть лише підступно бити здалеку, воювати зі школами, лікарнями, храмами, морити голодом дітей та жінок.

«За кожне відібране вами життя, за кожну зруйновану будівлю прийде розплата, і вона буде одягнена в однострій українського бійця. Чекаємо вас на відстані пострілу. І з нашого боку він буде влучним», – поінформували в ДПСУ.

Як повідомлялося, 13 березня російські агресори завдали авіаудару по Міжнародному центру миротворчості та безпеки на Львівщині (колишній Яворівський полігон Сухопутних військ України). За попередніми даними, випустили близько 30 ракет із бомбардувальників. Внаслідок обстрілів загинули 35 чоловік, 134 – поранені.

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