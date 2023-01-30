Санкції проти Росії вдарили ще по одній країні

Монголія заявила про свої збитки від санкцій для Росії

Монголія через санкції щодо Росії втратила суттєву частину доходів

Через санкції проти Росії суттєво постраждала і економіка Монголії. Про це прем'єр-міністр країни Лувсаннамсрайн Оюун-Ердене розповів в інтерв'ю Financial Times.

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За його словами, у країну перестали надходити товари, які раніше імпортувалися через Росію, і ускладнені розрахунки з російськими банками.

До того ж Монголія втратила доходи від «навігаційних зборів» – раніше авіакомпанії, літаки яких виконували рейси над територією Росії, платили за використання повітряного простору. Частина рейсів пролягала над Монголією. Після заборони прольотів над територією Росії Монголія також втратила доходи від цих зборів.

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Нагадаємо, Монголія готова прийняти всіх росіян-втікачів від «могилізації». За перший тиждень після початку мобілізації в Росії до Монголії в'їхали понад шість тисяч росіян. У цей же час приблизно 750 осіб продовжили термін свого перебування в країні і понад тисяча росіян отримали консультації з питань отримання посвідки на проживання та продовження терміну перебування в Монголії.

Нприкінці року під час мітингу через крадіжку вугілля в столиці Монголії протестувальники увірвалися в Палац уряду. Люди обурені незаконним експортом вугілля.