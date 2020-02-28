Президента Монголії помістили на карантин після візиту до Китаю



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Президента Монголії Халтмаагийна Баттулгу зустрівся з президентом КНР Сі Цзіньпіном

З президентом на карантин відправлено міністра закордонних справ і кількох інших чиновників

Президента Монголії Халтмаагийна Баттулгу відправили на карантин після одноденного візиту в Китай.

Про це пише агентство Montsame News.

Як відомо, Баттулга разом з кількома іншими чиновниками, в тому числі з очільником міністерства закордонних справ Монголії, відвідали Китай, де зустрілися з президентом КНР Сі Цзіньпіном і прем'єр-міністром Чи Кецяном.

Після цього делегація, включаючи президента, з метою профілактики була негайно відправлена на двотижневий карантин після повернення до Монголії.

На цей момент у Монголії не виявляли жодного випадку зараження коронавірусом.

Водночас у сусідньому з Монголією Китаєм вже зафіксовано 78 824 випадки зараження коронавірусом, з них 2 788 осіб померли і 36 268 - вилікувалися.

Зазначимо, що за результатами лабораторної діагностики вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, у жодному з чотирьох зразків не виявлено нової коронавірусної інфекції.

Крім того, нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин. Тести мають прибути 10 березня.

Станом на 28 лютого 2020 року у світі зареєстровано 83 399 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2858 летальних. Одужало вже 36 659 осіб.

Зокрема, на території Європи зареєстровано 774 випадки захворювання Covid-19 у 19 країнах.

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