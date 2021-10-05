Беруть приклад з України? У Монголії з’явилася власна програма «Мільярд дерев»

Мільярд саджанців дерев у Монголії планують висадити протягом 10 років

Країна вирішила долучитися до боротьби з глобальними змінами клімату

Президент Монголії Ухнаагійн Хурелсух видав указ, яким зобов'язав уряд розробити комплексну національну програму щодо боротьби зі зміною клімату й опустелюванням. Зокрема, у ній має йтися про висадження на території країни 1 млрд дерев, повідомляє CentralAsia.

Голова держави дав вказівку розробити національну програму відповідно до політики довгострокового розвитку «Бачення 2050». Її мета полягатиме у боротьбі з глобальною зміною клімату.

Мета програми полягає у формуванні правового середовища, в рамках якого не менш ніж 1% ВВП країни буде витрачатися на боротьбу зі зміною клімату й опустелюванням, а також на збільшення кількості екологічно чистих і зелених об'єктів за рахунок державних і місцевих інвестицій.

Указ також передбачає створення Агентства лісового господарства та лісогосподарського підрозділу на основі державно-приватного партнерства.

Міністр природи, довкілля і туризму Нямжавин Уртнасан повідомила, що процес висадження 1 млрд саджанців займе близько 10 років.

«На сьогодні 76,9% території Монголії зазнали опустелювання. Якщо мета кампанії буде досягнута, кількість пустель у країні скоротиться на 4%, а загальна площа лісу зросте на 9%, при цьому викиди парникових газів скоротяться на 600 тис. тонн», – зазначила глава відомства.

Нагадаємо, Держлісагентство України визнало, що не подужає план Зеленського із висадження мільярда дерев.

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