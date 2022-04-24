ЗСУ показали чергові трофеї, відбиті в російських окупантів (відео)

«Важкий трофей» ще послужить Україні

Збройні сили України захопили в робочому стані новий танк, що раніше належав агресору. Відповідне відео розмістив центр стратегічних комунікацій ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

Автори відео сподіваються, що техніка ще послужить на благо України.

«Українське сафарі 2.0» триває. Захисники України продовжують збір «важких» трофеїв та очищення української землі від навали російських окупантів.», - йдеться у повідомленні.

На відео видно, як танк заїжджає на евакуатор, ймовірно, з метою подальшої перевірки військової техніки та можливого використання воїнами ЗСУ.

Раніше Верховна Рада звільнила від оподаткування винагороди за трофейну техніку ворога, передану Збройним Силам України. Зокрема нагороди призначені для техніки, яка придатна для застосування.

Перед цим голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький попросив українців повернути трофеї, відібрані у російських військових, аби трофейна техніка могла повноцінно служити обороні нашої країни.