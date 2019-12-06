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    Михайло Романчук показує четвертий результат в фіналі чемпіонату Європи

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    Від лідера МИхайла відділили 15.37 сек - Михайло Романчук показує четвертий результат в фіналі чемпіонату Європи
    Від лідера МИхайла відділили 15.37 сек

    На дистанції 1500 м українець був близький до нагороди

    Щойно у Глазго завершився фінальний заплив чемпіонату Європи на короткій воді, на дистанції 1500 м вільним стилем. Українець Михайло Романчук, який напередодні з другим результатом подолав кваліфікацію, у фіналі став четвертим, з часом 14:32.51.

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    Золото вкотре поклав до скарбнички італієць Грегоріо Палтріньєрі (14:17.14). Другий норвежець Генріх Крістенсен (14:18.15), третій – француз Давид Абрі (14:25.66).

    Нагадаємо, дві години тому срібло чемпіонату Європи у Глазго виборола Дарина Зевіна на дистанції 200 м на спині. 

    плавання Михайло Романчук
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