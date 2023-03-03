Чи вдасться США повернути Росію у договір щодо ядерної зброї: оцінка ISW
Росія призупинила участь у договорі щодо ядерної зброї в надії стримати підтримку України з боку Заходу
Росія навряд чи вестиме переговори щодо поновлення участі в Договорі про стратегічні наступальні озброєння і використовуватиме страх перед ядерною ескалацією для уповільнення військової підтримки України. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
ISW нагадує про коротку розмову держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС Росії Сергія Лаврова на міністерській зустрічі G20 у Делі 2 березня.
Блінкен закликав Лаврова скасувати припинення участі у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО) та висловив готовність співпрацювати з Росією в галузі контролю над стратегічними ядерними озброєннями незалежно від війни в Україні чи відносин між США та Росією.
Окремо Блінкен закликав Росію припинити війну в Україні, сісти за стіл переговорів та звільнити затриманого американця Пола Уїлана.
Проте російські офіційні особи навряд чи вестимуть змістовні дискусії щодо поновлення участі у ДСНО, вважають аналітики. «Цілком імовірно, що Кремль використовує страх перед ядерною ескалацією та призупинення Росією участі в Договорі СНО в надії стримати підтримку України з боку Заходу та уповільнити надання військової допомоги», – зазначає ISW.
Як і раніше, вкрай малоймовірно, що Москва застосує ядерну зброю, але вона продовжує регулярно виступати з погрозами ядерної ескалації, намагаючись залякати Захід, роблять висновок аналітики.
Нагадаємо, 21 лютого під час свого виступу з посланням до Федеральних зборів Путін повідомив, що Росія призупиняє свою участь у договорі про стратегічну наступальну зброю.
У США вважають, що застосування Росією стратегічної ядерної зброї проти України є малоймовірним.
Президент США Джо Байден вважає, що Путін не готовий застосувати ядерну зброю після рішення призупинити участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО).
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