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Путін підписав закон про призупинення участі в ядерному договорі зі США

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Путін підписав закон про призупинення участі в ядерному договорі зі США
Підписаний російський злочинцем закон набуває чинності з дня його публікування
фото: з відкритих джерел

Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь між Росією та США існував 13 років

Президент РФ Володимир Путін 28 лютого підписав закон про призупинення участі Росії в Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНВ). Про це йдеться на сайті офіційного порталу РФ. 

У законі зазначається, що рішення про поновлення участі Росії в договорі зможе ухвалити президент РФ.

Путін підписав закон про призупинення участі в ядерному договорі зі США фото 1

Путін оголосив про те, що РФ призупинить участь у договорі про стратегічну наступальну зброю. «Росія призупиняє свою участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння. Хочу ще раз наголосити, не виходить із договору,  а саме призупиняє», – сказав Путін під час послання до Федеральних Зборів РФ 21 лютого.

Пізніше, коментуючи своє рішення, Путін заявив, що воно пов'язане з діями країн Заходу. Він додав, що мова йде не про вихід Росії з договору, а саме про припинення участі. Крім того, кремлівський диктатор закликав свої Міноборони і «Росатом» забезпечити готовність до випробування російської ядерної зброї.

Президент США Джо Байден вважає це великою помилкою.

Нагадаємо, що договір між США і Росією був підписаний президентами США Бараком Обамою і Росії Дмитром Медведєвим у 2010 році, і розрахований на 10 років. Він передбачає заходи щодо скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3, New START Treaty). У 2021 році США і Росія продовжили дію Договору СНО-3 ще на 5 років – до 2026 року.

До слова, Росія розгорнула нову інформаційну операцію про плани Заходу знищити РФ. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) пояснили, чим це вигідно Путіну

Читайте також: Путін провокує Байдена. Що значить призупинення договору щодо ядерної зброї
Теги: росія путін ядерна зброя закон президент озброєння диктатор

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