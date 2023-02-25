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Чи застосує Путін ядерну зброю проти України: оцінка Білого дому

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Чи застосує Путін ядерну зброю проти України: оцінка Білого дому
Путін призупинив участь РФ у договорі про стратегічні наступальні озброєння
фото з відкритих джерел

Є побоювання, що Путін може віддати наказ про застосування тактичної ядерної зброї на українському полі бою, але не зараз

У США вважають, що застосування Росією стратегічної ядерної зброї проти України є малоймовірним. Про це повідомляє Politico.

За даними джерел видання, таку позицію озвучив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у розмові по відеозв'язку з групою експертів.

«Салліван сказав, що насправді немає побоювань, що російський диктатор Володимир Путін застосує стратегічні ядерні озброєння проти України чи західних союзників», – повідомляє Politico.

Однак у публікації додається, що, за словами радника американського президента, «існують внутрішні побоювання, що Путін може віддати наказ про застосування тактичної ядерної зброї на українському полі бою, хоча наразі немає чітких ознак того, що це станеться найближчим часом».

Нагадаємо, 21 лютого під час свого виступу з посланням до Федеральних зборів Путін повідомив, що Росія призупиняє свою участь у договорі про стратегічну наступальну зброю. «Росія призупиняє свою участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння. Хочу ще раз наголосити, не виходить із договору,  а саме призупиняє», – сказав Путін.

Президент США Джо Байден вважає, що Путін не готовий застосувати ядерну зброю після рішення призупинити участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО).

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Теги: ядерна зброя росія війна путін Україна США

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