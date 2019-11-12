Чиновниця Пентагону: Трамп розпорядився заморозити військову допомогу Україні



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Заступник помічника міністра оборони Лаура Купер йде на слухання у Конгрес США

Трамп через Офіс управління і бюджету розпорядився заморозити важливу для України військову допомогу на сотні мільйонів доларів

Адміністрація президента США Дональда Трампа збиралася розморозити військову допомогу для України в обмін на заяву від української влади про розслідування проти сім'ї Байденів.

Відповідну інформацію підтвердила заступник помічника секретаря оборони США з питань Росії, України та Євразії Лаура Купер, йдеться у стенограмі виступу Купер на слуханнях у Палаті представників Конгресу в рамках розслідування імпічменту президента США.

«Заступник помічника міністра оборони Лаура Купер показав, що президент Трамп через Офіс управління і бюджету розпорядився заморозити критично важливу для України військову допомогу на сотні мільйонів доларів — незважаючи на заперечення кар'єрних військових міноборони, представників Держдепартаменту та інших установ», — наголошується в спільній заяві керівників комітетів, які ведуть розслідування щодо імпічменту.

Купер також розповіла комітетам, що вона неодноразово висловлювала іншим чиновникам США свою стурбованість щодо законності заморожування цих коштів, виділених Конгресом. Крім того, вона вказувала на проблеми, які можуть виникнути через затримку цієї допомоги Білим домом.

«Купер також підтвердила, що на зустрічі з Куртом Волкером 20 серпня 2019 року він недвозначно натякав, що заморожування допомоги можна скасувати, якщо Україна буде готова виступити із заявою, пов’язаною з втручанням у вибори», — йдеться в заяві глав комітетів.

Нагадаємо, затриманий в США підприємець Лев Парнас стверджує, що за вказівкою Рудольфа Джуліані, адвоката Дональда Трампа, вимагав від української сторони оголосити про початок розслідування відносно колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена і його сина.

Як повідомлялося, республіканці в Палаті представників Конгресу США вимагають викликати сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена, Гантера Байдена, як свідка в межах розслідування про можливість імпічменту Дональда Трампа.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Білий дім може оприлюднити стенограму «ще однієї розмови» з українським колегою Володимиром Зеленським уже 12 листопада.