Члени ТСК вимагатимуть від Ситника виконати обіцянку і відсторонити Углаву



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Заступника директора НАБУ Гізо Углава

Ще під час першого засідання ТСК директор НАБУ заявляв, що проведе службове розслідування і відсторонить детективів, згаданих у розслідуванні групи Дениса Бігус

Нардеп Андрій Тетерук заявляє, що ТСК по справі зловживань в «Укроборонпромі» буде наполягати на відсторонені НАБУ тих співробітників, які фігурують у так званому «Бігусгейті». Зокрема і заступника директора Бюро Гізо Углави, якого обіцяв відсторонити його шеф Ситник, пише Оbozrevatel.

Ще під час першого засідання ТСК директор НАБУ Артем Ситник заявляв, що проведе службове розслідування і відсторонить детективів, згаданих у розслідуванні групи Дениса Бігуса. Це була відповідь на питання членів комісії щодо можливого відсторонення Гізо Углави на час проведення розслідування. Згідно з оприлюдненими листуваннями, у грудні 2016 року підозрюваний Жуков вимагав від співучасника схеми Рогози вирішити питання виключення їх фірми зі списку компаній з ознаками фіктивності за допомогою заступника директора НАБУ Гізо Углави. Через місяць «Оптимумспецдеталь» не була включена до уточненого списку, який був надісланий із підписом Углави.

В свою чергу члени тимчасової слідчої комісії наполягають на проведенні відповідного розслідування щодо Гізо Углави. Так народний депутат Андрій Тетерук в коментарі Оbozrevatel заявив, що НАБУ не має покривати «своїх», а зобов’язане провести відповідне розслідування щодо їх співробітника: «Якщо СБУ знаходить в собі сили очищувати ряди від корупціонерів, і за останні 4 роки ця цифра значно перевищує показники останніх 20 років, то чому НАБУ має своїх покривати? Це абсолютний нонсенс, і миритись з цим немає жодного сенсу. Після того, як пан Ситник намагався виправдовувати одного депутата, було зрозуміло, що у них існує цілком очевидна кругова порука, ще гірша, ніж у кримінальних структурах. Тому ми будемо бачити, чи є це саме така організація, яка буде покривати своїх попри очевидні правопорушення, або вони будуть здатні розуміти вади поведінки своїх співробітників і намагатись їх позбутись усіляко. Ми не дамо в жодному разі їм зловживати як суспільною довірою, так і довірою парламенту».

Нагадаємо, 25 лютого в ефірі програми «Наші гроші» вийшло журналістське розслідування про корупцію в державному концерні «Укроборонпром», де фігурують Олег Гладковський та його син Ігор.

Видання Bihus.info заявило, що усі слідчі органи, включно з НАБУ, зливали справи стосовно Гладковського за хабарі.

На час розслідування перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський склав з себе повноваження, а згодом, 4 березня, президент Петро Порошенко звільнив його із займаної посади.

7 березня суд арештував чотирьох екс-службовців «Спецтехноекспорту». Проте наступного дня директор та двоє екс-службовців «Спецтехноекспорту» вийшли під заставу із СІЗО.