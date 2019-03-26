  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Члени ТСК вимагатимуть від Ситника виконати обіцянку і відсторонити Углаву

    • Розсилка
    Заступника директора НАБУ Гізо Углава - Члени ТСК вимагатимуть від Ситника виконати обіцянку і відсторонити Углаву
    Заступника директора НАБУ Гізо Углава

    Ще під час першого засідання ТСК директор НАБУ заявляв, що проведе службове розслідування і відсторонить детективів, згаданих у розслідуванні групи Дениса Бігус

    Нардеп Андрій Тетерук заявляє, що ТСК по справі зловживань в «Укроборонпромі» буде наполягати на відсторонені НАБУ тих співробітників, які фігурують у так званому «Бігусгейті». Зокрема і заступника директора Бюро Гізо Углави, якого обіцяв відсторонити його шеф Ситник, пише Оbozrevatel.

    Ще під час першого засідання ТСК директор НАБУ Артем Ситник заявляв, що проведе службове розслідування і відсторонить детективів, згаданих у розслідуванні групи Дениса Бігуса. Це була відповідь на питання членів комісії щодо можливого відсторонення Гізо Углави на час проведення розслідування. Згідно з оприлюдненими листуваннями, у грудні 2016 року підозрюваний Жуков вимагав від співучасника схеми Рогози вирішити питання виключення їх фірми зі списку компаній з ознаками фіктивності за допомогою заступника директора НАБУ Гізо Углави. Через місяць «Оптимумспецдеталь» не була включена до уточненого списку, який був надісланий із підписом Углави.

    Читайте також

    В свою чергу члени тимчасової слідчої комісії наполягають на проведенні відповідного розслідування щодо Гізо Углави. Так народний депутат Андрій Тетерук в коментарі Оbozrevatel заявив, що НАБУ не має покривати «своїх», а зобов’язане провести відповідне розслідування щодо їх співробітника: «Якщо СБУ знаходить в собі сили очищувати ряди від корупціонерів, і за останні 4 роки ця цифра значно перевищує показники останніх 20 років, то чому НАБУ має своїх покривати? Це абсолютний нонсенс, і миритись з цим немає жодного сенсу. Після того, як пан Ситник намагався виправдовувати одного депутата, було зрозуміло, що у них існує цілком очевидна кругова порука, ще гірша, ніж у кримінальних структурах. Тому ми будемо бачити, чи є це саме така організація, яка буде покривати своїх попри очевидні правопорушення, або вони будуть здатні розуміти вади поведінки своїх співробітників і намагатись їх позбутись усіляко. Ми не дамо в жодному разі їм зловживати як суспільною довірою, так і довірою парламенту».

    Нагадаємо, 25 лютого в ефірі програми «Наші гроші» вийшло журналістське розслідування про корупцію в державному концерні «Укроборонпром», де фігурують Олег Гладковський та його син Ігор.

    Видання Bihus.info заявило, що усі слідчі органи, включно з НАБУ, зливали справи стосовно Гладковського за хабарі.

    На час розслідування перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський склав з себе повноваження, а згодом, 4 березня, президент Петро Порошенко звільнив його із займаної посади.

    7 березня суд арештував чотирьох екс-службовців «Спецтехноекспорту». Проте наступного дня директор та двоє екс-службовців «Спецтехноекспорту» вийшли під заставу із СІЗО.

    Читайте також:
    Читайте також
    ТСК прокуратура СБУ суд РНБО НАБУ Артем Ситник СІЗО розслідування Укроборонпром президент Олег Гладковський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ