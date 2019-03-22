Нардеп про розслідування Bihus.info: переписка фігурантів не відповідає реальному змісту листування



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Голова ТСК із розслідування розкрадань в Збройних Силах України Іван Вінник

Вінник написав листа Луценку з проханням надати доступ членам ТСК до матеріалів експертизи телефонів і до повного тексту всіх розмов

Переписка фігурантів у розслідуванні Bihus.info не відповідає реальному змісту листування. Про це в коментарі журналістам наголосив народний депутат фракції партії «Блок Петра Порошенка», голова ТСК із розслідування розкрадань в ЗСУ Іван Вінник.

«Високий резонанс в суспільстві викликали листування в месенджерах між окремими фігурантами, зокрема, Жуковим, Рогозою, з окремими посадовими особами, які займали важливі державницькі позиції в системі управління сектора безпеки і оборони, зокрема, з керівником «Укроборонпрому» Павлом Букіним», - розповів він.

Нардеп зазначив, що з метою з’ясування всіх фактів, він написав листа Генеральному прокурору Юрію Луценку з проханням надати доступ членам ТСК до матеріалів експертизи телефонів і до повного тексту всіх розмов, які зафіксовані в порядку кримінального провадження між фігурантами.

«Ми роздрукували всі слайди, які були наявні в дослідженнях Bihus.info, і порівняли діалоги з цих слайдів з реальними експертизами і реальними переписками, які були витягнуті з телефонів, що забрали під час слідства»,- зауважив голова ТСК.

«На останньому засіданні Комітету я прозвітував щодо змісту цих розмов і можу стверджувати, що висновки і резонанс цього журналістського розслідування був спричинений окремими слайдами переписки – іх насправді немає в наявності в месенджерах, вилучених у Жукова і Рогози. Конкретно можу стверджувати, що переписка Жукова с директором концерну «Укроборонпрому» Павлом Букіним, як це висвітлено у Бугуса з натяком на якісь корупційні оборудки, розкрадання, тощо, насправді не відповідає реальному змісту переписки. І якщо повертатися до реального змісту переписки, то Жуков набивався на зустріч з Павлом Букіним, а той де-факто ігнорував його.

Підводячи риску в цій справі, ми будемо наполягати на тому, аби люди, які дозволили собі красти під час війни у ЗСУ, прямо чи опосередковано, мають понести адекватне покарання»,- резюмував Вінник.

Раніше Вінник заявив, що обвинувачення у журналістському розслідуванні про розкрадання в оборонній сфері базуються на неіснуючих телефонних розмовах.

Нагадаємо, 25 лютого в ефірі програми «Наші гроші» вийшло журналістське розслідування про корупцію в державному концерні «Укроборонпром», де фігурують Олег Гладковський та його син Ігор.

Видання Bihus.info заявило, що усі слідчі органи, включно з НАБУ, зливали справи стосовно Гладковського за хабарі.

На час розслідування перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський склав з себе повноваження, а згодом, 4 березня, президент Петро Порошенко звільнив його із займаної посади.

7 березня суд арештував чотирьох екс-службовців «Спецтехноекспорту». Проте наступного дня директор та двоє екс-службовців «Спецтехноекспорту» вийшли під заставу із СІЗО.



