Свіжі Covid-дані: в Києві майже 200 нових хворих за добу

Минулої доби одужали від коронавірусної хвороби менш як 30 осіб

За минулу добу, 17 серпня, у Києві коронавірус виявлено у 181 особи. Це на 54 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 16 серпня було 127 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 221 583 випадки захворювання на Covid-19.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 214 206 осіб (за добу 17 серпня – 29)

померли 5 264 особи (за добу – 1)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 128 804 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 54 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 48 осіб.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 125 137 осіб (за добу 17 серпня – 21)

померли 2 787 осіб (за добу – 5)

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2 268 666 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 17 серпня зафіксовано 1 447 хворих на коронавірус.

За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (181), Донецькій (155), Одеській (130), Дніпропетровській (93) та Харківській (89) областях.

Нагадаємо, за добу 16 серпня в Києві було виявлено 127 хворих на коронавірус.

Київ розпочав підготовку до третьої хвилі епідемії коронавірусу.

Під час третьої хвилі епідемії Сovid-19 у Києві планують знов обмежити доступ у громадський транспорт і цього разу пускати туди за електронними спецперепустками.

З 10 серпня запрацювала в тестовому режимі електронна система подачі заявок, за якою можна буде отримати спеціальні перепустки для проїзду в громадському транспорті на випадок посилення карантинних обмежень

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