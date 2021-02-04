Одеські медики отримують компенсацію через Covid-19

У січні 2021 року перераховано 3 500 тис. грн для надання одноразової допомоги 310 медикам Одещини

На опрацюванні департаменту знаходиться ще 915 заяв від медичних працівників, які захворіли на коронавірус

В умовах поширення захворюваності на Covid-19, вразливим верствам населення Одеси на 2021-2023 роки у січні 2021 року надавалась одноразова допомога.

Її отримали медичні працівники, які захворіли на Covid-19, а також сім’ї медичних працівників, які померли від коронавірусу, пише omr.gov.ua.

Надання вказаної допомоги здійснюється департаментом праці та соціальної політики згідно з Порядком надання одноразової допомоги медичним працівникам, які захворіли на Covid-19, і сім’ям медичних працівників, які померли від Covid-19, затвердженого розпорядженням міського голови № 32 від 27.01.2021 року.

«Фінансова підтримка передбачена медичним працівникам (незалежно від їх місця реєстрації), які працюють у медичних закладах, розташованих на території міста Одеси, захворіли на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом, та пройшли не тільки стаціонарне, а й амбулаторне лікування, у розмірі 10 000 грн та сім’ям медичних працівників, які померли від гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом, у розмірі 100 000 грн (одному із членів родини)», – йдеться в повідомлені.

У січні 2021 року департаментом фінансів Одеської міської ради перераховано 3 500 тис. грн для надання одноразової допомоги 310 медичним працівникам, які захворіли на Covid-19, а також чотирьом сім'ям померлих від Covid-19 медпрацівників.

Станом на 01 лютого 2021 року на опрацюванні департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради знаходиться ще 915 заяв від медичних працівників, які захворіли на гостру респіраторну хворобу.

Нагадаємо, 163 випадки захворювання на Covid-19 офіційно зареєстровані в Одеській області за минулу добу.