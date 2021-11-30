Українські науковці б'ють на сполох: наявні вакцини можуть бути неефективними проти «Омікрону»

У попередніх штамах SARS-CoV-2 налічувалося 10-15 мутацій у шиповидному S-білку, то новий штам має у кілька разів більше – 34

Вчені переконані, що виробники мають змінити вакцини згідно зі структурою нового штаму коронавірусу

Новий штам коронавірусу «Омікрон», який активно шириться світом, близький до одного з попередніх штамів – «Альфи», проте має «нетипову» будову. Про це заявили вчені Інституту молекулярної біології і генетики.

«Омікрон (В.1.1.529) походить з гілки коронавірусів, близької до одного з попередніх штамів – Альфи. Проте Омікрон має «нетипову» будову. Якщо у попередніх штамах SARS-CoV-2 налічувалося 10-15 мутацій у шиповидному S-білку, то новий штам має у кілька разів більше – 34, а також зміни в області ORF1, nsp6 та ін. Наприклад, мутація ( точніше делеція) в nsp6 може впливати на швидкість інфікування даним штамом коронавірусу», – йдеться у повідомленні .

З чим пов'язаний такий якісний та кількісний стрибок мутацій в «Омікроні» – поки невідомо.

Також науковці наголошують, що наявні вакцини від коронавірусу можуть бути неефективними у випадку зараження «Омікроном».

«Той факт, що «Омікрон» має багато мутацій у шиповидному білку, може призвести до неефективності наявних вакцин, зміни картини перебігу хвороби. Тому, очевидно, виробники мають змінити вакцини згідно зі структурою нового штаму коронавірусу.

Біологи у всьому світі висловлюють обережне припущення, що така велика кількість мутацій (декотрі з них уже зустрічались у інших штамах, а декотрі виникли вперше саме в Омікроні) може призвести як до полегшення симптомів коронавірусної хвороби, так і до появи у цього штаму властивостей досить швидко витіснити попередні, більш небезпечні для здоров’я людини варіанти. Але наразі це лише припущення, які потребують перевірки часом», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, в Іспанії та Швеції виявили по одному випадку зараження новим «омікрон»-штамом коронавірусу.

Також МОЗ відповів, чи виявили вже в Україні штам «Омікрон».

До слова, Україна вводить самоізоляцію для мандрівників із Південної Африки.

МЗС назвав сім країн, куди не радить їздити українцям.

Сьогодні стало відомо, що Японія закриває кордони через «Омікрон».

Тим часом президент Південно-Африканської республіки Сиріл Рамафоса закликав світових лідерів, які обмежили авіасполучення з ПАР через «Омікрон»-штам, скасувати заборони.

Раніше через новий covid-штам 12 країн заборонили польоти до Південної Африки.

Нагадаємо, сьогодні міністри охорони здоров'я країн G7 зберуться на нараду щодо «Омікрону».

Тим часом ВООЗ заявляє, що «Омікрон» переноситься легше, але вражає переважно молодь.