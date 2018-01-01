Cуд у березні розгляне позов Саакашвілі до Порошенка щодо громадянства

Раніше адвокатам Саакашвілі відмовили у клопотанні щодо відведення складу суду

Верховний Суд України 2 березня продовжить розгляд позову лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі до президента Петра Порошенка щодо позбавлення українського громадянства. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна». «Це питання розглядатиме та сама колегія суддів на чолі з екс-головою Донецького апеляційного



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Михайло Саакашвілі

Раніше адвокатам Саакашвілі відмовили у клопотанні щодо відведення складу суду

Верховний Суд України 2 березня продовжить розгляд позову лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі до президента Петра Порошенка щодо позбавлення українського громадянства.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Це питання розглядатиме та сама колегія суддів на чолі з екс-головою Донецького апеляційного адміністративного суду Раїсою Хановою», - зазначає видання.

Раніше адвокатам Саакашвілі відмовили у клопотанні щодо відведення цього складу суду. Тоді захисники заявляли, що процес формування цієї колегії відбувався з порушеннями.

Як відомо, Саакашвілі заборонили в'їзд в Україну до 2021 року.

Нагадаємо, в липні 2017 року президент України Петро Порошенко своїм указом позбавив Саакашвілі українського громадянства, коли той перебував в США.

Як повідомляв «Главком», Саакашвілі перейшов польсько-український кордон ввечері 10 вересня 2017 року. Кордон прикордонників прорвали прихильники Саакашвілі, які буквально внесли його на український бік кордону.

Генпрокурор пообіцяв притягнути до відповідальності організаторів прориву кордону в «Шегинях» та заявив, що прихильники Саакашвілі знищують державу. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Саакашвілі натомість заявляв, що він і його прихильники не порушували закон на пункті пропуску «Шегині».

Наприкінці 2017 року Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

12 лютого 2018 року українські прикордонники затримали Саакашвілі у київському ресторані «Сулугуні» і літаком депортували до Варшави.