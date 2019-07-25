ЦВК залишилося опрацювати 0,10% протоколів
21 липня відбулись вибори до Верховної Ради України
Наразі «Слуга народу» набирає 43,16% голосів
Центральна виборча комісія продовжує оновлювати результати дострокових виборів до Верховної Ради по багатомандатному виборчому округу, які відбулися 21 липня.
Станом на 13 годину четверга, 25 липня, після обробки 99,90% протоколів голоси розподіляються таким чином:
- «Слуга народу» - 43,16%;
- «Опозиційна платформа - За життя» - 13,04%;
- ВО «Батьківщина» - 8,18%;
- «Європейська солідарність» - 8,10%;
- «Голос» - 5,82%
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ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
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Слуга народу43.17%
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ОПЗЖ13.03%
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Батьківщина8.18%
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Європейська солідарність8.10%
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Голос5.82%
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Радикальна партія Олега Ляшка4.01%
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Сила і честь3.82%
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Опозиційний блок3.03%
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Українська стратегія Гройсмана2.40%
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Партія Шарія2.23%
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Свобода2.16%
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Громадянська позиція1.05%
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Партія зелених України0.65%
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Самопоміч0.64%
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Аграрна партія України0.49%
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Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.47%
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Сила людей0.19%
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Сила права0.14%
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Соціальна справедливість0.11%
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Патріот0.10%
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Факел0.05%
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Незалежність0.05%