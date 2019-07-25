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    Новини

    ЦВК залишилося опрацювати 0,10% протоколів

    • Розсилка
    <span>21 липня відбулись вибори до Верховної Ради України</span> - ЦВК залишилося опрацювати 0,10% протоколів
    21 липня відбулись вибори до Верховної Ради України

    Наразі «Слуга народу» набирає 43,16% голосів

    Центральна виборча комісія продовжує оновлювати результати дострокових виборів до Верховної Ради по багатомандатному виборчому округу, які відбулися 21 липня.

    Станом на 13 годину четверга, 25 липня, після обробки 99,90% протоколів голоси розподіляються таким чином:

    • «Слуга народу» - 43,16%;
    • «Опозиційна платформа - За життя» - 13,04%;
    • ВО «Батьківщина» - 8,18%;
    • «Європейська солідарність» - 8,10%;
    • «Голос» - 5,82%
    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      43.17%
    • ОПЗЖ
      13.03%
    • Батьківщина
      8.18%
    • Європейська солідарність
      8.10%
    • Голос
      5.82%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.01%
    • Сила і честь
      3.82%
    • Опозиційний блок
      3.03%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.40%
    • Партія Шарія
      2.23%
    • Свобода
      2.16%
    • Громадянська позиція
      1.05%
    • Партія зелених України
      0.65%
    • Самопоміч
      0.64%
    • Аграрна партія України
      0.49%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.47%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Патріот
      0.10%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%
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