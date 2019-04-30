ЦВК заявила про готовність до проведення дострокових виборів Ради



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Верховна Рада України Фото: Главком

Голова ЦВК попереджає про низку труднощів, що можуть виникнути через обмежені часові рамки на організацію виборів

Якщо в Україні будуть оголошені дострокові вибори у Верховну Раду, Центральна виборча комісія буде готова до їх проведення, незважаючи на низку можливих труднощів, які можуть виникнути через обмежених часових рамок на організацію волевиявлення. Про це заявила сьогодні на брифінгу голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

«Я думаю, у разі, якщо відповідне рішення буде ухвалено на всіх законних підставах, то у нас мало шансів бути неготовими. Я б радше ставила питання, наскільки оперативно будуть вирішені всі ті питання, які потрібні для того, щоб відбулися ті чи інші речі. Тому що у нас є питання щодо законодавства, яке регулює (проведення виборів. – Ред.) питання про терміни та порядок проведення публічних закупівель, які в рамках парламентських виборів будуть набагато більшою проблемою, ніж на президентських», - сказала вона.

Сліпачук наголосила, що все перераховане нею є комплексним питанням, але ЦВК у межах своїх повноважень буде робити все для здійснення кроків, необхідних в рамках виборчого процесу.

Нагадаємо, спікер штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявив, що розпуск Верховної Ради можливий, тому що станом на сьогодні коаліції немає.

Як повідомлялось, голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що не допустить розпуску парламенту.

Нагадаємо, переможець президентських перегонів Володимир Зеленський стверджує, що ЦВК затягує оголошення результатів, щоб він не міг розпустити Раду.

Натомість Конституційний суд України пообіцяв не чинити перешкод у здійсненні процедури приведення до присяги новообраного президента.

Джерело: Інтерфакс-Україна