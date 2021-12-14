Чим більше говориш про війну, тим вона ближче

Можливо експерти просто вигадують війська на кордоні?

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Есть такое понятие – самоисполняющееся пророчество. Когда вы предсказываете то, что без вашего предсказания не могло бы случиться. Вот так и с войной. Чем больше о ней говорят по телевизору, тем она ближе.

Нагнетание истерики, ржавый хохот «Искандеров», какие-то корабли в проливе, самолеты над Черным морем. Все это элементы мозаики, из которых можно собрать войну. А можно и нет, но рано или поздно ситуация выходит из-под контроля.

Тем важнее сейчас трезво оценить все информационные провокации, посмотреть на реальные события и отделить их от телевизионного шума. Так будет или нет, идет подготовка войны – или алармисты, как всегда, сгущают краски? Ждать ли нам казуса белли?



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Джерело: блог Дмитра Гудкова

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