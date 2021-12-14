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    Думки вголос

    Чим більше говориш про війну, тим вона ближче

    • Дмитро Гудков

      ексдепутат Держдуми РФ

    •  glavcom.ua
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    Україна зазнала нападу ще в 2014 році - Чим більше говориш про війну, тим вона ближче
    Україна зазнала нападу ще в 2014 році
    фото з відкритих джерел

    Можливо експерти просто вигадують війська на кордоні?

    Мовою оригіналу

    Есть такое понятие – самоисполняющееся пророчество. Когда вы предсказываете то, что без вашего предсказания не могло бы случиться. Вот так и с войной. Чем больше о ней говорят по телевизору, тем она ближе.

    Нагнетание истерики, ржавый хохот «Искандеров», какие-то корабли в проливе, самолеты над Черным морем. Все это элементы мозаики, из которых можно собрать войну. А можно и нет, но рано или поздно ситуация выходит из-под контроля.

    Тем важнее сейчас трезво оценить все информационные провокации, посмотреть на реальные события и отделить их от телевизионного шума. Так будет или нет, идет подготовка войны – или алармисты, как всегда, сгущают краски? Ждать ли нам казуса белли?


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    Джерело: блог Дмитра Гудкова

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    Теги: бойовики на Донбасі армія війна Путін
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    Чим більше говориш про війну, тим вона ближче