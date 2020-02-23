РНБО просить уряд відновити діяльність санепідемслужби



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами секретаря РНБО, діяльність санітарно-епідеміологічної служби відновлюють «не для перевірки їдалень, кафе або ресторацій»

«Держава повністю готова до можливих викликів», - заявили в РНБО, коментуючи питання, чи існує в Україні система біологічного захисту

Рада національної безпеки і оборони України звернулася до Кабінету міністрів України з пропозицією відновити діяльність санітарно-епідеміологічної служби.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в інтерв'ю телеканалу «1+1».

«Рада нацбезпеки і оборони звернулася до Кабінету міністрів не (для того, щоб - ред.) повернути нашу службу ... а саме, щоб вона стала виконувати ті функції, які вона мала би виконувати. Йдеться про санепідемічну службу. Але це не перевірка їдалень, кафе або ресторацій. Це суто боротьба з такими речами, які сьогодні є в країн», - заявив секретар РНБО.

Данілов також заявив, що держава «повністю готова до можливих викликів», коментуючи питання, чи існує в Україні система біологічного захисту.

«Система захисту, на жаль, така, яку б ми хотіли на сьогоднішній день, ми не можемо ще тестувати. Але ми повністю готові для того, щоб, якщо, не дай Боже, будуть якісь виклики. У нас є розуміння забезпечення медичними речовинами, у нас є забезпечення відповідним медичним персоналом», - додав секретар РНБО.

Як повідомлялося, 22 лютого секретар РНБО Олексій Данілов за дорученням президента України вилетів у Нові Санжари на Полтавщині, де в медцентрі Нацгвардії проходять обсервацію евакуйовані 20 лютого з Китаю.

До слова, у мережі з’явилося незвичайне відео доставки їжі в санаторій Нових Санжар.

Нагадаємо, в Китаї у чоловіка виявилися симптоми коронавірусу через 27 днів після контакту з хворою.

Як відомо, у обсервації в Нових Санжарах одній із іноземних громадянок потрібна була медична допомога через біль у животі.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька повідомила про позитивну обстановку в санаторії в Нових Санжарах Полтавської області, де вона перебуває разом з евакуйованими з Китаю українцями.