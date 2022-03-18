Німців, які підтримували Гітлера, концтабори та Голокост, теж не треба було чіпати?

Не треба загравати із Росією. Вона не оцінить

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о недопустимости оскорблений и нападений на россиян, поскольку за войну в Украине, по его словам, ответственен только Владимир Путин.

100%. И если следовать такой логике, то не надо было трогать немцев, которые поддерживали Гитлера, концлагеря, оккупацию Европы, Холокост и многое другое. Ведь это только Гитлер ответственен за Вторую мировую войну. Да, господин Шольц?

Не зигующая, улюлюкающая и поддерживающая политику Гитлера толпа, только один лишь фюрер?

И в РФ не россияне виновны, которые отпускают и благословляют своих детей на войну в Украину, а только Путин?

Или это совсем другое?

Не надо заигрывать с Россией. Она не оценит. А Вы потом не отмоетесь, как Ваш учитель Шредер, господин Шольц.

Джерело: блог Борислава Берези

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