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    Думки вголос

    Німців, які підтримували Гітлера, концтабори та Голокост, теж не треба було чіпати?

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Адже це лише Гітлер відповідальний за Другу світову війну. Так, пане Шольц? - Німців, які підтримували Гітлера, концтабори та Голокост, теж не треба було чіпати?
    Адже це лише Гітлер відповідальний за Другу світову війну. Так, пане Шольц?

    Не треба загравати із Росією. Вона не оцінить

    Мовою оригіналу

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о недопустимости оскорблений и нападений на россиян, поскольку за войну в Украине, по его словам, ответственен только Владимир Путин.

    100%. И если следовать такой логике, то не надо было трогать немцев, которые поддерживали Гитлера, концлагеря, оккупацию Европы, Холокост и многое другое. Ведь это только Гитлер ответственен за Вторую мировую войну. Да, господин Шольц?

    Не зигующая, улюлюкающая и поддерживающая политику Гитлера толпа, только один лишь фюрер?

    И в РФ не россияне виновны, которые отпускают и благословляют своих детей на войну в Украину, а только Путин?

    Или это совсем другое?

    Не надо заигрывать с Россией. Она не оценит. А Вы потом не отмоетесь, как Ваш учитель Шредер, господин Шольц.

    Джерело: блог Борислава Берези

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    Теги: росія окупанти Німеччина війна Друга світова війна Україна Голокост окупація Александр Шольц Адольф Гітлер #stoprussia
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    Німців, які підтримували Гітлера, концтабори та Голокост, теж не треба було чіпати?