ДБР каже, що в них не було відео з Трухіним, яке зняли поліцейські

З опублікованого ЗМІ відео стало відомо, що Трухін (у центрі) після аварії звертався до правоохоронця та обіцяв «знайтися» потім та «віддячити»

Відео, опубліковане ЗМІ, буде витребувано в законному порядку та досліджено, повідомили в бюро

Державне бюро розслідувань заявляє, що в їхньому розпорядженні не було відео зі службової камери поліцейських, зняте 23 серпня після аварії за участю «Ауді», в якій був народний депутат Олександр Трухін. Про це йдеться у заяві ДБР про розслідування ЗМІ щодо обставин ДТП з Трухіним

«Розслідування дорожньо-транспортної пригоди за участю народного депутата України Олександра Трухіна, яка сталася 23 серпня 2021 року, на даний час ще триває. Державне бюро розслідувань проводить усі необхідні експертизи та інші слідчі дії. Інформуємо, що матеріалів, оприлюднених журналістами видання «Українська правда», на момент виходу розслідування у розпорядженні слідства не було», – кажуть у ДБР.

Бюро зазначає, що «слідчі ДБР допитували співробітника поліції, відео з особистої камери якого оприлюднили журналісти», але «працівникам ДБР він не надав інформації, яку повідомив журналістам».

«Оскільки камери відеофіксації на ділянці траси, де сталася пригода, на момент ДТП ще не були встановлені, ДБР зверталося до громадян з проханням надати додаткові фото- та відео записи задля прискорення розслідування. На жаль, дане звернення не призвело до очікуваного результату», – заявили у ДБР.

Відео, опубліковане ЗМІ, буде витребувано в законному порядку, досліджено та буде надана юридична оцінка діям, зафіксованим на ньому, повідомили в бюро.

Зазначимо, 2 лютого нардепа Трухіна виключили зі «Слуги народу». Також МВС після публікації відео ДТП з Трухіним переводить стрілки на ДБР.

Як відомо, аварія за участю «слуги народу» Олександра Трухіна сталася 23 серпня на Бориспільській трасі поблизу Києва. У автопригоді постраждало шість людей, серед них двоє дітей і голова Комітету арбітрів Федерації футболу України Лучано Лучі. Усі наступні місяці Трухін наполегливо переконував, що був тверезим на момент аварії і не керував автівкою, що спричинила масове ДТП.

Напередодні ввечері журналісти оприлюднили відео з місця ДТП за участю нардепа «Слуги народу» Олександра Трухіна. Так, нардеп після аварії звертається до поліцейського зі словами «Давай я тихенько в ліс піду», а потім обіцяє «поговорити» з очільником МВС Денисом Монастирським. Нардеп також звертався до правоохоронця та обіцяв «знайтися» потім та «віддячити».

Поліцейський намагається пояснити народному обранцю, що за такі домовленості є кримінальна відповідальність, та що «слуга народу» порадив «нє ісполнять».

Після появив відеорозслідування голова парламентської фракції «слуг народу» Давид Арахамія відреагував на розслідування щодо резонансної ДТП за участі народного обранця з їхньої фракції Олександра Трухіна. Він заявив, що Олександру Трухіну не місце ні у фракції, ні у партії «Слуга народу».

Натомість «Євросолідарність» поклала на Зеленського повну відповідальність за дії скандального Трухіна та різко відреагувала на розслідування ЗМІ.