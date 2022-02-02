ДТП з Трухіним. МВС після публікації відео переводить стрілки на ДБР

У МВС кажуть, що встановлення всіх фактів і обставин ДТП за участю нардепа належить до повноважень Державного бюро розслідувань

Міністерство внутрішніх справ України відреагувало на публікацію скандального відео з народним депутатом від «Слуги народу» Олександром Трухіним після ДТП. У пресслужбі МВС заявили, народний депутат є спеціальним суб’єктом кримінального провадження.

«Поліцейські сумлінно виконали свої службові обов’язки з документування цього ДТП», – кажуть у МВС.

У відомстві також пояснили, що кримінальні провадження, в яких нардеп може фігурувати як підозрюваний, належать до підслідності Державного бюро розслідувань. Тому, у міністерстві повідомили, справу передали з Нацполіції до ДБР.

«Через це наголошуємо, що всі намагання представляти суть справи так, що нібито народний депутат України О. Трухін про щось намагався «домовитись» із міністром внутрішніх справ України не відповідають дійсності», – йдеться у повідомленні.

У МВС додали, що встановлення всіх фактів і обставин ДТП за участю народного депутата України й прийняття відповідних процесуальних рішень належать до повноважень Державного бюро розслідувань.

Як відомо, аварія за участю «слуги народу» Олександра Трухіна сталася 23 серпня на Бориспільській трасі поблизу Києва. У автопригоді постраждало шість людей, серед них двоє дітей і голова Комітету арбітрів Федерації футболу України Лучано Лучі. Усі наступні місяці Трухін наполегливо переконував, що був тверезим на момент аварії і не керував автівкою, що спричинила масове ДТП.

Напередодні ввечері журналісти оприлюднили відео з місця ДТП за участю нардепа «Слуги народу» Олександра Трухіна. Так, нардеп після аварії звертається до поліцейського зі словами «Давай я тихенько в ліс піду», а потім обіцяє «поговорити» з очільником МВС Денисом Монастирським. Нардеп також звертався до правоохоронця та обіцяв «знайтися» потім та «віддячити».

Поліцейський намагається пояснити народному обранцю, що за такі домовленості є кримінальна відповідальність, та що «слуга народу» порадив «нє ісполнять».

Після появив відеорозслідування голова парламентської фракції «слуг народу» Давид Арахамія відреагував на розслідування щодо резонансної ДТП за участі народного обранця з їхньої фракції Олександра Трухіна. Він заявив, що Олександру Трухіну не місце ні у фракції, ні у партії «Слуга народу».

Мовляв, у фракції чекали офіційних і переконливих результатів розслідування, але «кадри з натільних камер поліцейських говорять більше, аніж може сказати Трухін у своє виправдання».

Натомість «Євросолідарність» поклала на Зеленського повну відповідальність за дії скандального Трухіна та різко відреагувала на розслідування ЗМІ.