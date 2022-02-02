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    Думки вголос

    Справа Трухіна: Аваков починає викладати компромат на владу?

    • Віктор Таран

      Політолог, голова Центру «Ейдос»

    •  glavcom.ua
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    Трухін, як випливає з розслідування, був безцінним кадром для Зеленського і &laquo;слуг&raquo; - Справа Трухіна: Аваков починає викладати компромат на владу?
    Трухін, як випливає з розслідування, був безцінним кадром для Зеленського і «слуг»
    фото з відкритих джерел

    На відео достатньо фактів, щоб порушити не одну кримінальну справу проти Трухіна

    Заява Арахаміі, яку Слуги розганяють по мережі – це було б добре пів року тому.

    Але після вчорашнього відео цього вже не достатньо. Суспільство чекає на заяви:

    • Генеральної прокурорші пані Венедиктової, очільника ДБР та Міністра МВС Дениса Монастирського, про порушення кримінальної справи проти депутата за спробу дати хабаря.
    • Була б ще важливою заява керівника САП, але тепер ми бачимо чому його обрання блокує Зеленський
    • Арахамії про звільнення Трухіна із заступника голови Бюджетного комітету
    • Зеленського який вимагатиме від нього скласти мандат.

    Відмовчатися вже не вийде. На відео достатньо фактів, щоб порушити не одну кримінальну справу проти Трухіна.

    Можливо, також порушити справи проти посадових осіб ДБР та МВС, які покривали останні пів-року Трухіна.

    Якщо вони зараз спробують відмовчатися – це буде прямим доказом того, що вони все знали і покривали злочин.

    А отже притягнення вже їх до кримінальної відповідальності – питання зміни влади.

    Окремий респект поліцейському – реформа Патрульної поліції це одне з найбільших досягнень революції Гідності.

    P.S.: на місці Слуг та прислуг – напрягся. В запасах Авакова ще багато цікавих відео та аудіо матеріалів… помста завжди подається холодною.

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    Джерело: блог Віктора Тарана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: МВС реформа скандал партія Слуга народу злочин ліс звільнення
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    Справа Трухіна: Аваков починає викладати компромат на владу?