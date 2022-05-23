«Ми не агресори, але й не зрадники»: Лукашенко написав послання генсеку ООН

Лукашенко заявив, що війна в Україні – це війна біля стін Білорусі

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко у переданому генсеку ООН посланні заявив, що Білорусь нібито не є агресором у війні Росії проти України. Про це повідомляє Белта.

«Ми не агресори, як нас намагаються представити деякі держави. Білорусь ніколи не була ініціатором будь-яких війн чи конфліктів. Але ми й не зрадники», – заявив він.

За словами диктатора, Білорусь «щиро і незмінно залишається прихильною до завдання якнайшвидшого примирення».

Лукашенко заявив, що війна в Україні – це війна біля стін Білорусі.

«З огляду на територіальну близькість та спільне історичне минуле з Україною, Білорусь щиро зацікавлена у якнайшвидшому врегулюванні ситуації в цій країні», – заявив він.

Раніше повідомлялося, що Лукашенко розповів Путіну, звідки на Україну планується напад. Президент Білорусі переконаний, що українці ще проситимуть білорусів та росіян врятувати їх від поляків, які буцімто хочуть забрати собі західні області України.

Нагадаємо, що Лукашенко прилетів до Росії ще 20 травня.

А перед тим самопроголошений білоруський президент перебував у Москві 16 травня, у день зустрічі керівників країн-членів Організації договору з колективної безпеки.