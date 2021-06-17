Британка зі спільниками викрали громадянина Латвії й катували під Києвом

Викрадачі вимагали у чоловіка гроші

Столичні правоохоронці затримали трьох осіб, які викрали чоловіка та незаконно його утримували, вимагаючи повернути неіснуючий борг. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, потерпілий 45-річний громадянин Латвії спільно із своєю знайомою 49-річною громадянкою Великої Британії прилетіли у Київ та на її прохання поїхали у місто Бориспіль.

Приїхавши за адресою, іноземці зайшли у будинок, де їх зустріли двоє чоловіків, які при спілкуванні з потерпілим повідомили йому, що той нібито заборгував цій знайомій значну суму грошей та повинен негайно їх повернути.

Зловмисники аргументували свої вимоги фізичним тиском, наносячи потерпілому удари в різні частини тіла.

У подальшому потерпілий, будучи утримуваним більше доби та маючи реальні побоювання за своє життя та здоров’я, перерахував на розрахункові рахунки знайомої понад 15 тис. фунтів стерлінгів.

Отримавши бажане, зловмисники відпустили потерпілого, після чого він негайно звернувся за допомогою до правоохоронців.

У ході проведених першочергових розшукових заходів правоохоронці встановили на затримали трьох зловмисників. Організатором викрадення виявилася вказана знайома потерпілого, яка підмовила на вчинення злочину двох місцевих мешканців 1975 та 1977 р.н.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими Солом’янського Управління поліції в Києві за оперативного супроводження Управління стратегічних розслідувань у Києві Нацполіції.

Як повідомлялося, 7 червня 2021 року на столичному Подолі невідомі особи викрали бізнесмена, власника компанії «Дельта Спорт», громадянина Сербії Мілована Рогановича.

Згодом стало відомо, що це правоохоронці інсценували викрадення чоловіка. Аби врятувати життя чоловікові, поліцейські у кілька етапів провели спецоперацію: вийшли на організатора, спільно із сербськими колегами провели слідчі дії для документування замовників, інсценували викрадення чоловіка та затримали організатора.