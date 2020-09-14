Богдан прибув на допит до ДБР та розповів, як перехворів на коронавірус



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За його словами, кримінальне провадження, за яким його викликають, було зареєстровано ще у серпні

Колишній очільник ОП заявив, що не знає, про що саме з ним хочуть говорити слідчі

Колишній керівник Офісу Президента Андрій Богдан прийшов на допит до Державного бюро розслідувань сьогодні і під стінами ДБР заявив, що перехворів на Covid-19. Про це він розповів журналістам.

У спілкуванні з журналістами Богдан повідомив, що не знає, про що саме з ним хочуть говорити слідчі, і йому дуже цікаво буде поспілкуватись з правоохоронцями. За його словами, кримінальне провадження, за яким його викликають, було зареєстровано ще у серпні.

Крім того, Андрій Богдан розповів, що на початку літа перехворів на коронавірус.

«Я зараз маску одягну, бо я боюся захворіти Covid-19 ще раз. Так, на початку літа я зробив тест на антитіла, і тест показав, що в мене є антитіла, значить, я перехворів на Covid-19... Проте, не знаю коли, перехворів безсимптомно», – розповів Богдан.

Стрім з місця подій вели Громадське.

Нагадаємо, що екскерівника Офісу президента викликають як свідка для перевірки озвучених ним в інтерв’ю Дмитру Гордону слів з приводу ймовірних домовленостей з російськими чиновниками щодо Криму.

Як повідомлялося 9 вересня, ексголова Офісу президента України Андрій Богдан повідомив, що через погрози залишив Україну.

Раніше вийшло інтерв'ю Богдана, де він заявив, що наразі з образу «свого хлопця», який був під час виборчої кампанії, Володимира Зеленського перетворюють на «Брежнєва».

Богдан зізнався, що коли Володимир Зеленський його звільняв, то порівняв із некоханою жінкою.

Він розповів, що найбільший вплив на президента Володимира Зеленського має народний депутат «Слуги народу» Микола Тищенко та про те, що у «Слузі народу» багато дурнів.

Нагадаємо, Богдан був звільнений з посади керівника Офісу президента у лютому 2020 року. Джерела в ОП розповідали, що у Богдана був конфлікт з радником президента Андрієм Єрмаком, який згодом очолив Офіс президента замість нього.

Пізніше Зеленський вивів Богдана зі складу Ради національної безпеки та оборони.

Андрій Богдан відомий різкими словами при спілкуванні з нардепами з фракції «Слуга народу». Зокрема, це підтверджує його переписка з приводу голосування, оприлюднена журналістами.

В середині серпня спалили автівку Богдана.