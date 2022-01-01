Де брати натуральне молоко? Місцева влада у Дрогобичі знайшла несподіване рішення

На Львівщини влада виділила понад 150 га земель для пасовищ і вирощування кормів для корів

Завдяки розширенню межі громади, у селі Лішні, що поблизу Дрогобича на Львівщині, влада запустила комунальне підприємство «Тарком» для виробництва молока, повідомляє «ПроАгроГруп».

На підприємство вже прибуло 18 корів молочних порід, в планах – впродовж 2022 року збільшити поголів’я до 100, а то й більше корів, ідеться у повідомленні з посиланням на інформацію Дрогобицької міськради.

Новостворене підприємство займатиметься молочним виробництвом, а також вирощуванням сільськогосподарської продукції. Зазначається, що над його створенням у міській раді роздумували тривалий час, зокрема до цього важливого кроку підштовхнуло розширення меж громади.

Для налагодження діяльності комунального підприємства – виділено в користування 50 га земель в Лішні. На них облаштують пасовища для худоби. Ще 120 га земель «Таркому» буде передано в користування під вирощування кормових культур: 40 га – під багаторічні трави (заготівлю сіна та сінажу), 20 га – під кукурудзу на силос, 20 га – під зернобобові (соя, боби), 40 га – під зернові культури (на комбікорми).

Паралельно ведуться перемовини з німецькими партнерами Дрогобича, які зацікавлені в інвестуванні коштів у механізацію підприємства та облаштування в Дрогобицькій громаді міні-молочного переробного заводу.

Як повідомлялося раніше, катарська компанія Baladna має намір створити велику молочну ферму в Україні. Вона буде розрахована на 10 тис. корів.

Нагадаємо, що в Україні стали виробляти менше молока. Експертка розповіла, чому.