19 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони



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День фермера в Україні встановлений указом президента в 2020 році

Українці сьогодні відзначають нове свято - День фермера

Сьогодні в Україні вперше відзначать День фермера. Дата вибрана у зв'язку з тим, що 19 червня 2003 року був прийнятий закон «Про фермерське господарство».

Також 19 червня відзначається Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту та Всесвітній день дитячого футболу.

З незвичайних свят сьогодні відзначається День неспішної прогулянки - як нагадування про те, що іноді варто зменшити темпи шаленого ритму життя і уважніше придивитися до дрібниць, які нас оточують.

У народі 19 червня шанується Ларіон Пропольнік. Вважалося, що в цей період пора полоти бур'яни в поле.

Народні прикмети на 19 червня:

Дує північний вітер - влітку буде багато опадів.

Чути крик перепелів - на дощову погоду.

Дме вітер в східному напрямку - літо буде дощовим.

Жуки літають ввечері - можна розраховувати на хорошу погоду.

Що не можна робити 19 червня:

Не можна викидати залишки зі столу. Вважається, що в цей день потрібно віддавати все зайве нужденним.

У городі не можна забувати про бур’ян, інакше не виведеться, а врожаю не буде.

Також не можна ображатися 19 червня.

У кого іменини 19 червня?

Іменини сьогодні святкують Віссаріон, Єлисей, Юхим, Іларіон, Іона, Софрон, Сусанна, Фекла, Гервасій, Протас, Ромуальд.