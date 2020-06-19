  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    19 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    • Розсилка
    День фермера в Україні встановлений указом президента в 2020 році - 19 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    День фермера в Україні встановлений указом президента в 2020 році

    Українці сьогодні відзначають нове свято - День фермера

    Сьогодні в Україні вперше відзначать День фермера. Дата вибрана у зв'язку з тим, що 19 червня 2003 року був прийнятий закон «Про фермерське господарство».

    Також 19 червня відзначається Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту та Всесвітній день дитячого футболу.

    З незвичайних свят сьогодні відзначається День неспішної прогулянки - як нагадування про те, що іноді варто зменшити темпи шаленого ритму життя і уважніше придивитися до дрібниць, які нас оточують.

    У народі 19 червня шанується Ларіон Пропольнік. Вважалося, що в цей період пора полоти бур'яни в поле.

    Народні прикмети на 19 червня:

    • Дує північний вітер - влітку буде багато опадів.
    • Чути крик перепелів - на дощову погоду.
    • Дме вітер в східному напрямку - літо буде дощовим.
    • Жуки літають ввечері - можна розраховувати на хорошу погоду.

    Що не можна робити 19 червня:

    • Не можна викидати залишки зі столу. Вважається, що в цей день потрібно віддавати все зайве нужденним.
    • У городі не можна забувати про бур’ян, інакше не виведеться, а врожаю не буде.
    • Також не можна ображатися 19 червня.

    У кого іменини 19 червня?

    Іменини сьогодні святкують Віссаріон, Єлисей, Юхим, Іларіон, Іона, Софрон, Сусанна, Фекла, Гервасій, Протас, Ромуальд.

    Читайте також:
    свята українці фермерське господарство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ