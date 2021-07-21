Підвищення пенсій: хто і коли отримає доплати

Українські пенсіонери віком від 75 років отримають доплати

Із жовтня цього року адресні виплати одержуватимуть пенсіонери віком від 75 років. Про це повідомила міністерка соціальної політики України Марина Лазебна під час свого виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Трудові ресурси».

За її словами, Мінсоцполітики зараз працює над тим, щоб включити до президентської програми підтримки людей похилого віку осіб віком від 70 років.

Чиновниця відзначила, що уряд і надалі буде сприяти підвищенню стандартів соціального захисту людей, які мають тривалий страховий стаж роботи.

Лазебна також розповіла про плани щодо забезпечення гарантованим рівнем доходів тих літніх людей, які не охоплюються програмою пенсійного страхування. За її словами, до цієї ініціативи схвально ставляться як експерти Міжнародної організації праці (МОП), так і представництво Світового банку, за підтримки якого реалізується проект «Модернізація системи соціальної підтримки населення України».

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що цього року українці віком від 75 років отримуватимуть додаткові пенсійні виплати у розмірі 400 гривень.

«З 1 жовтня так само вперше будуть введені додаткові виплати по 400 грн для пенсіонерів віком від 75 років», – повідомив він.

Прем'єр нагадав, що у березні цього року в Україні провели індексацію для більшості українських пенсіонерів. Зростання пенсій на 11% торкнулося майже 8 млн осіб.

У минулому році уряд вперше запровадив програму доплат пенсіонерам старшим за 80 років. Тепер вони щомісяця додатково отримують по 500 гривень.

Наразі уряд готує законопроєкт про стаж до пенсій для «тіньових» працівників.

Нагадаємо, уряд України запланував поетапне підвищення мінімальних пенсій до 2403 гривень. У Міністерстві фінансів заявили, що гроші на збільшення виплат вже знайдені.