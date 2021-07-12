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    Пенсія по втраті годувальника зросла з липня: скільки тепер платять дітям

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    Пенсія по втраті годувальника для однієї дитини дорівнює мінімальній пенсії - Пенсія по втраті годувальника зросла з липня: скільки тепер платять дітям
    Пенсія по втраті годувальника для однієї дитини дорівнює мінімальній пенсії
    Фото: sarny-rda.gov.ua

    Розмір виплати розраховується, виходячи з прожиткового мінімуму. Формула різниться в залежності від кількості дітей

    З 1 липня в Україні підвищилися пенсії та надбавки для декількох категорій пенсіонерів. У багатьох це пов'язано з плановим збільшенням прожиткового мінімуму. Серед іншого виросли пенсії у зв'язку з втратою годувальника.

    Для однієї дитини розмір такої пенсії становить 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, тобто дорівнює розміру мінімальної пенсії. Прожитковий мінімум, а значить і ця пенсія, з 1 липня зросли на 85 грн – з 1769 до 1854 грн .

    Для двох дітей пенсія становить 120% прожиткового мінімуму. Значить, замість 3538 грн тепер виплачують 3708 грн – на 170 грн більше.

    На трьох і більше дітей пенсія становить 150% мінімуму, тобто тепер – 2781 грн (було 2653,5 грн) .

    Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні. При цьому дітям виплата призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.

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    Джерело: Сегодня

    Теги: діти пенсія
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    Пенсія по втраті годувальника зросла з липня: скільки тепер платять дітям